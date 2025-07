ARACAJU É DESTAQUE NO JORNAL ESTADÃO PELO PIONEIRISMO NA ELETROMOBILIDADE ENTRE AS CAPITAIS DO NORDESTE

Aracaju ganhou destaque nacional ao ser citada em uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, assinada pelo jornalista Mário Sérgio Venditti, pelo pioneirismo na adoção da eletromobilidade entre as capitais do Nordeste.

Publicada no site do Estadão e na edição impressa no dia 2 julho, a matéria mostra como a capital sergipana saiu na frente ao adquirir os 15 primeiros ônibus 100% elétricos destinados ao sistema de transporte coletivo da cidade.

A reportagem detalha que, com a chegada dos ônibus elétricos no último dia 27 de junho, Aracaju se tornou a primeira capital nordestina a contar com uma frota própria de veículos movidos a bateria. “Com essa aquisição, ela se torna a primeira capital do Nordeste com frota elétrica urbana própria – os veículos movidos a bateria de outras capitais pertencem às operadoras”, destaca o texto. Os veículos são do modelo Azzure A12BR, da fabricante chinesa Higer, com bateria de 385 kWh, autonomia de 270 quilômetros e capacidade para transportar até 76 passageiros.

O texto ressalta ainda a preocupação da Prefeitura de Aracaju com a sustentabilidade e os impactos ambientais. Segundo o Estadão, a nova frota deixará de emitir 1.650 toneladas de dióxido de carbono por ano. A prefeita Emília Corrêa afirma que o investimento reflete um compromisso com a população e o meio ambiente: “O investimento representa uma ação de integração, respeito e cuidado com os usuários, que se locomovem diariamente entre as nossas cidades”, pontua.

