ARACAJU ENCERRA PARTICIPAÇÃO NO STARTUP SUMMIT E CONSOLIDA PRESENÇA NO CENÁRIO NACIONAL DE INOVAÇÃO

A participação de Aracaju no Startup Summit 2025, em Florianópolis, chegou ao fim nesta sexta-feira, 29, com saldo bastante positivo para o ecossistema de inovação sergipano.

Pela primeira vez, a capital marcou presença no evento com estande próprio, reunindo 16 startups locais e apresentando o Ecossistema Local de Inovação (ELI) para investidores, empresários e representantes de todo o país.

A iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), contou com a parceria estratégica do Tiradentes Innovation Center, Sistema Fecomércio-SE, SergipeTec e Sebrae Sergipe, que uniram esforços para dar visibilidade ao potencial inovador da Grande Aracaju.

Segundo o secretário municipal da Semde, Dilermando Júnior, a missão foi extremamente positiva. “A gestão da prefeita Emília Corrêa conseguiu colocar Aracaju no mapa da inovação do Brasil. Foram dias intensos de conexões, aprendizados e visibilidade para nossas startups, que agora retornam com novas perspectivas de negócios”, disse.

Presidente do Tiradentes Innovation Center, Domingos Machado evidenciou o caráter histórico da participação e as oportunidades de visibilidade do ecossistema. “Este é um momento histórico para o ecossistema de inovação da Grande Aracaju, promovido pela Prefeitura, em parceria com FEComércio, Tiradentes Innovation Center e SergipeTec. Pela primeira vez, o ecossistema de Aracaju é apresentado no principal evento de startups do Brasil, em Florianópolis. A participação permite mostrar não apenas as startups trazidas em parceria com o Sebrae, mas também os hubs e ambientes de inovação, como o Tiradentes Innovation Center, evidenciando o potencial de Aracaju para atrair investidores, empresas e novas startups.”

O coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel, destacou o significado da participação para a representação institucional de Sergipe. “Em nome da Fecomércio e do presidente Marcos Andrade, agradeço à Prefeitura de Aracaju e à Secretaria de Desenvolvimento pela oportunidade de representar não apenas o município, mas também o Estado de Sergipe pela primeira vez no Summit, o maior evento de inovação da América Latina, realizado em Florianópolis. É muito importante ter o setor público, o setor produtivo e a academia unidos, promovendo benefícios para Aracaju e para todo o Estado.”

Já presidente do SergipeTec, Anízio Torres, ressaltou a importância de apresentar o ecossistema sergipano no principal evento de inovação do país. “Levar o ecossistema de inovação da Grande Aracaju para o evento em Florianópolis foi muito importante. O Summit reúne milhares de participantes e centenas de palestrantes na área de tecnologia. A presença de startups sergipanas, com o apoio do ecossistema local, promove troca de experiências, amadurece o setor em Sergipe e cria oportunidades para novas iniciativas e eventos organizados na região.”

Com rodadas de negócios, networking e exposição nacional, a participação de Aracaju no Startup Summit encerra um ciclo de três dias de aprendizado e oportunidades, inaugurando uma nova fase para o fortalecimento do ecossistema de inovação da capital sergipana.

Foto: Ascom Semde