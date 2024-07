“Aracaju esqueceu de acolher quem está em estado de vulnerabilidade”, afirma Yandra

A pré-candidata a prefeita de Aracaju Yandra Moura, nesta terça-feira (16), realizou, ao lado do pré-candidato a vereador Seu Marcos, uma edição do projeto ‘Expresso Novos Caminhos para Aracaju’, no bairro Jardim Centenário, onde reforçou sobre a necessidade de cuidar dos que mais precisam. O projeto tem o objetivo de ouvir os moradores dos bairros para construir o programa de governo que fará Aracaju voltar a avançar.

Durante conversa com os aracajuanos, Yandra falou sobre o papel da assistência social para cuidar da população e ajudar as famílias mais carentes.

“Aracaju esqueceu de acolher quem está em estado de vulnerabilidade, o problema disso é que não tem uma secretaria de assistência social robusta. O município entrega uma cesta básica a cada 3 meses, isso sem falar sobre o CRAS, CREAS e cuidados com os moradores de ruas, porque isso é inexistente. A gente precisa reestruturar a assistência social da nossa capital, e pode ter certeza, temos muitos projetos para isso”, afirmou a pré-candidata.

Com propostas modernas e eficientes, construídas a partir do diálogo com as aracajuanas e aracajuanos, ela foi abraçada pelos moradores que acreditam ser esse o Caminho Certo para Aracaju Avançar.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal