ARACAJU GANHA HOSPITAL DA MULHER E MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA, REFERÊNCIA EM CUIDADO INTEGRAL

A prefeita Emília Corrêa anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (10), a transformação da Maternidade Lourdes Nogueira em Hospital da Mulher e Maternidade de Aracaju Lourdes Nogueira (HAMA). A iniciativa representa mais um marco na consolidação de uma rede pública de saúde moderna, humana e voltada às necessidades das mulheres e das crianças.

Com a ampliação da estrutura e dos serviços oferecidos, o HAMA se torna referência regional em atenção integral à mulher e à primeira infância, sendo o segundo hospital e maternidade municipal do Nordeste, atrás apenas de Fortaleza.

Com a reestruturação, o HAMA passa a contar com novos equipamentos, equipes multiprofissionais ampliadas e ambientes modernizados, garantindo um atendimento mais ágil, seguro e acolhedor. A unidade também reforça a integração com a rede municipal de atenção básica, assegurando o acompanhamento das gestantes e puérperas desde o início do pré-natal até o pós-parto.

Em seu discurso, Emília relembrou o período de campanha quando foi alvo de Fake News, que afirmavam falsamente que sua gestão acabaria com a maternidade. “Coincidentemente, há um ano, durante as eleições, fui alvo de mentiras, de desinformação. Como uma mulher, mãe e avó acabaria com uma maternidade? Hoje, neste dia histórico, a verdade aparece com trabalho e compromisso. Em pouco tempo a resposta veio. O trabalho é muito mais forte que as falas. A verdade é soberana. Juntamente com a força, determinação e uma equipe técnica comprometida, estamos entregando um hospital completo, preparado para cuidar integral das mulheres e das crianças de Aracaju”, declarou emocionada.

Para a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o HAMA consolida a capital como pioneira em políticas públicas de atenção integral à mulher e à primeira infância. “A transformação da maternidade em hospital é um marco para o SUS de Aracaju. Precisou uma mulher estar à frente da gestão para humanizar e buscar excelência em com grandes práticas. Estamos oferecendo uma estrutura que alia tecnologia, acolhimento e cuidado humanizado, refletindo o compromisso da gestão municipal com a saúde das famílias aracajuanas. Algo, de fato, nunca visto antes”, afirmou.

De acordo com Elaine Oliveira, secretária da SerMulher, que também estava prestigiando a solenidade, a transformação só foi possível porque temos uma prefeita com um olhar humano e sensível. “Um passo importante que simboliza amor, sensibilidade e compromisso com a vida e com as mulheres aracajuanas. Tinha que vir de uma prefeita”, enfatizou.

Já para Gerlúrcia Dias, moradora do 17 de Março, a reestruturação representa um avanço importante. “Agora temos um hospital de verdade pertinho da gente. Não vou mais precisar ir para outros locais. Posso fazer tudo aqui e de maneira bem feita. Somos bem recepcionadas pelos profissionais daqui”, comentou.

Luciana Gomes compartilha da mesma alegria, reforçando que terá todo o suporte necessário no HAMA. “No mesmo lugar que o meu bem mais precioso vai chegar ao mundo, eu também vou cuidar da saúde. Agradeço imensamente à prefeita Emília, que disse que ia fazer e fez”, pontuou.

Reconhecimento Nacional

O Hospital da Mulher e Maternidade de Aracaju Lourdes Nogueira (HAMA) se tornou o primeiro hospital público de Sergipe a obter a Acreditação ONA, certificação concedida pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), que reconhece a qualidade e a segurança dos serviços de saúde em todo o Brasil. Esse reconhecimento reforça que é possível aliar excelência, humanização e segurança dentro do SUS, atestando a qualidade e a confiança no atendimento.

A Acreditação ONA é concedida exclusivamente a instituições que demonstram conformidade com rigorosos padrões de qualidade assistencial, gestão e segurança do paciente. O processo de certificação avalia todas as etapas da assistência, desde o acolhimento inicial até a alta hospitalar, considerando infraestrutura, protocolos clínicos, rotinas, gestão de riscos e cultura organizacional.

Com esta certificação, o HAMA reforça sua posição como referência em assistência obstétrica e ginecológica no estado, destacando-se por práticas seguras, humanizadas e baseadas em evidências científicas, um marco na história da saúde pública de Aracaju.

