“ARACAJU PRECISA DE ALGUÉM QUE TENHA CONHECIMENTO TÉCNICO EM AUTISMO E EM DEFICIÊNCIA”, DIZ PRISCILA

Pré-candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, a advogada e mãe atípica Priscila Boaventura coloca-se à disposição da sociedade por entender que famílias atípicas precisam de representatividade na Câmara. Priscila pontua demandas que precisam ser discutidas e sanadas por políticas públicas.

Na ocasião, ela falou da necessidade de remodelagem do BPC (Benefício de Prestação Continuada), transporte escolar, matrículas na rede pública, assistentes terapêuticos, atendimento especializado no SUS entre outras pautas.

“Nós precisamos de representatividade. Se fala muito sobre autismo, mas precisamos de alguém que tenha conhecimento técnico, vivência e pressa para trazer dignidade para essas famílias. Quando se fala de autismo, estamos falando de tudo que cerca, de famílias, do trabalho. Por essa necessidade de representatividade de leis e fiscalizações efetivas, me coloco à disposição”, declarou.

Priscila destacou que a falta de políticas públicas para inclusão de mães atípicas no mercado de trabalho e que garantam a permanência delas com direitos como carga horária reduzida. Também foi ressaltado o abandono emocional que as famílias sofrem após o diagnóstico: apesar da falta de dados atualizados sobre o tema, um estudo de 2012 do Instituto Baresi, voltado ao atendimento de pessoas com doenças raras e deficiência, indica que 78% dos pais acabam abandonando a família algum tempo depois que o o filho recebe o diagnóstico.

“É urgente a necessidade de políticas públicas de inclusão e permanência da mulher mãe atípica no mercado de trabalho. Que empregador quer contratar uma mulher que precisa voltar mais cedo para casa porque o filho entrou em crise? Precisamos pensar que essa mulher é produtiva. Tenho consciência que hoje estou no mercado porque passei em um concurso público”, relatou.

Para encarar o desafio eleitoral, Priscila escolheu o Partido Social Democrata (PSD). “Fui muito acolhida no PSD, estou feliz, me sentindo em casa, confiante que vamos fazer um bom trabalho para eleger o maior número de representantes na Câmara de Aracaju. A minha necessidade é real. Eu preciso sentar em algumas mesas para contribuir. Só se fala de autismo em criança. Eles crescem, precisam de espaço, precisam de um olhar amplo para essa causa”.

