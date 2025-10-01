ARACAJU RETOMA ENTREGAS POR DRONES E REFORÇA A POSIÇÃO ENTRE AS CIDADES MAIS INTELIGENTES DO NORDESTE

A cidade de Aracaju deu mais um passo importante rumo à inovação e à modernização da mobilidade urbana. Nesta quarta-feira (1º), a capital sergipana sediou o evento de retomada das operações de entregas por drones, no Drone Port do Shopping RioMar, resultado de uma parceria entre o iFood e a Speedbird Aero.

Representando a prefeita Emília Corrêa, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, participou da solenidade, que reuniu representantes da imprensa, especialistas do setor e representantes do Ifood e da Speedbird Aero.

O projeto é pioneiro no Brasil e na América Latina e inaugura uma nova fase da logística multimodal, com voos sobre áreas urbanas e circulação de pessoas. Durante o evento, foi apresentada uma aeronave com capacidade para transportar até 5 quilos, ampliando a eficiência das entregas, reduzindo em até 90% o tempo dos trajetos e trazendo ganhos em sustentabilidade, com menos emissão de poluentes e menor impacto no trânsito urbano.

Para Dilermando Júnior, a iniciativa reforça o protagonismo da capital sergipana em inovação. “Aracaju tem mostrado ao Brasil que é possível alinhar desenvolvimento econômico e tecnologia com qualidade de vida. Esse projeto é um marco não apenas para a mobilidade urbana, mas para a construção de uma cidade mais moderna, sustentável e conectada com o futuro. Também existe um estudo em andamento para que hajam sete novos pontos de droneportos na cidade de Aracaju”, destacou o secretário.

Recentemente, Aracaju conquistou posição de destaque no Connected Smart Cities 2025, figurando entre as Top 5 cidades mais inteligentes do Nordeste. A retomada das entregas por drones fortalece esse reconhecimento, consolidando a capital sergipana como referência nacional em inovação, tecnologia e desenvolvimento inteligente.

Para o líder de comunicação do Ifood, Rafael Corrêa, a ação de entregas via drone ajuda a alcançar mais clientes e a virar referência para outras cidades. “É um prazer para o Ifood estar aqui em Aracaju testando essa nova tecnologia. A cidade está participando de um momento muito importante dessa jornada. O Brasil está na fronteira de fazer entregas com diferentes tipos de modais já que a comoda chega até a base e depois o drone leva até a Barra dos Coqueiros e de lá o entregador leva até a residência”, afirmou Rafael.

O fundador da Speedbird, Samuel Salomão, parabenizou a capital sergipana pelo pioneirismo.”Aracaju está de parabéns por apoiar a inovação brasileira. É uma trabalho pioneiro no país e Aracaju se destaca pelo desenvolvimento da mobilidade urbana com esse serviço de entregas através de drones”, ressaltou Samuel.

Foto: Ascom Semde