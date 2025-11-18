ARACAJU SEDIA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM PRESENÇA DA PREFEITA EMÍLIA CORRÊA

A manhã desta terça-feira, 18, marcou a abertura da Conferência Nacional de Contabilidade Pública, evento que reúne especialistas, instituições públicas e profissionais de todo o Brasil para debater temas como finanças, planejamento, administração e controle na gestão pública.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou da solenidade de abertura, dando as boas-vindas aos participantes e destacando o orgulho da capital sergipana em receber um encontro de tamanha relevância.

Segundo a prefeita, sediar a Conferência reforça o compromisso de Aracaju com a transparência e a boa gestão. “Este evento demonstra a importância da carreira contábil tanto para o setor privado quanto, principalmente, para o setor público. A transparência, a ética e o bom uso das contas públicas são pilares que protegem a sociedade. Aracaju ganha muito ao sediar uma conferência que discute temas fundamentais e que traz profissionais de todo o país. E aproveito para convidar todos a conhecerem nossa cidade, que é limpa, linda, segura e acolhedora”, afirmou.

Emília também ressaltou que encontros como este contribuem para capacitar cada vez mais os profissionais que atuam na administração pública, fortalecendo a transparência e a eficiência da gestão. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os temas debatidos na Conferência, segundo ela, são essenciais para garantir responsabilidade fiscal e melhores serviços ao cidadão.

“A troca de experiências que acontece aqui fortalece a administração pública. Quando compartilhamos boas práticas, identificamos desafios e construímos soluções em conjunto, avançamos na qualidade dos serviços oferecidos à população. Esse é o maior compromisso de qualquer gestor público”, acrescentou.

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado, destacou a importância de realizar o evento em Aracaju. “Estamos reunindo profissionais de todo o Brasil para discutir gestão pública. É a primeira vez que a Conferência acontece em Aracaju, e é uma satisfação receber a prefeita aqui para debater temas essenciais, que são pilares para uma gestão pública transparente.”

O presidente regional do Conselho, Ionas Mariano, reforçou o impacto da programação. “Vamos discutir governança e transparência, temas fundamentais para a economia nacional. A expectativa é reunir mais de 1.200 profissionais, inclusive de outros estados. Eventos como este fortalecem o controle e a responsabilidade pública e ajudam gestores a entenderem a importância de contar com profissionais capacitados.”

Já a presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, Lana Veiga, ressaltou os ganhos para o estado. “É uma honra receber a Conferência Nacional de Contabilidade Pública aqui em Sergipe. O evento traz conhecimento que impacta diretamente o trabalho dos profissionais em cada secretaria e órgão público. Aracaju está sendo prestigiada, e os participantes sairão daqui com uma bagagem imensa de aprendizado, que certamente contribuirá para melhorar a gestão pública.”

