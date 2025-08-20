Aracaju sedia conferência pra discussão de soluções sustentáveis da engenharia e agronomia

Redução de custos logísticos, disponibilidade de água em períodos de seca e transição energética são alguns dos desafios da engenharia e agronomia no Brasil. Esses e outros assuntos serão discutidos durante a Conferência Nacional de Engenharia e Agronomia (CONEA), que acontece em Aracaju, no dia 30 de agosto.

Com o apoio do CREA-SE e do Confea, o evento, no Vidam Hotel, na Orla da Atalaia, vai reunir engenheiros, agrônomos, geocientistas, gestores públicos, pesquisadores, estudantes e lideranças institucionais. Durante o evento, que é realizado pelo Clube de Engenharia de Sergipe (CESE), com patrocínio do Confea e apoio do Crea-SE e da Mutua, os participantes poderão acompanhar palestras, painéis interativos, showcases de inovação e sessões de networking focados em cidades inteligentes, construção civil sustentável, economia circular, transição energética e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030.

A CONEA começa às 7h e tem uma programação extensa. As inscrições podem ser feitas no site do Crea-SE ou no site do Clube de Engenharia. A discussão desses temas promove cidades mais inteligentes, menos poluentes, economicamente vibrantes e socialmente justas. O evento oferece uma oportunidade única para discutir políticas públicas, normas técnicas e práticas de mercado que viabilizam essas mudanças de forma integrada e participativa.

Texto e foto assessoria