ARACAJU SEDIA O ENCONTRO REGIONAL DA FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES COM FOCO EM SEGURANÇA PÚBLICA

Na próxima quinta-feira, 31 de julho, Aracaju será palco de um importante debate sobre segurança pública durante o Encontro Regional da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), braço de formação política do MDB.

O evento, que integra a série nacional “O Brasil Precisa Pensar o Brasil”, será realizado a partir das 18h, na Biblioteca Pública Epiphânio Dória, reunindo especialistas, autoridades, lideranças políticas, representantes da sociedade civil, núcleos do MDB e militantes.

Com o tema Segurança Pública, o encontro propõe uma reflexão coletiva sobre os avanços e desafios enfrentados na área nos últimos anos. Sergipe, que saiu de índices alarmantes para se tornar o estado mais seguro do Nordeste, será apresentado como exemplo prático de gestão pública eficiente, baseada em integração, inteligência e fortalecimento das instituições.

O senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB em Sergipe e um dos articuladores do encontro, destaca a importância do evento como um espaço de escuta, formação e construção conjunta de soluções para um dos temas mais urgentes do país.

“Segurança pública é um dos pilares do nosso mandato, porque diz respeito à vida e à dignidade das pessoas. O que queremos, com esse encontro da FUG, é ampliar o diálogo, compartilhar experiências e debater propostas reais, que façam diferença na ponta, na vida de quem mais precisa. Aracaju será, mais uma vez, espaço de protagonismo político e social. Estão todos convidados a participar, refletir e construir conosco”, afirmou.

Entre os palestrantes confirmados estão o próprio senador Alessandro Vieira, a delegada de polícia e secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Danielle Garcia, a delegada de polícia e ex-secretária de Segurança Pública de Aracaju, Georlize Teles, o delegado Jorge Pontes, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o vereador de Aracaju, Sargento Byron, o comandante-geral da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro Renilton Santos, o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, Alexsandro Ribeiro de Souza, o representante da Polícia Civil, Francisco Gerlândio, e o representante da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, Gabriel Melo de Jesus.

O Encontro Regional da FUG em Aracaju será o primeiro de uma série de eventos presenciais que percorrerão o Nordeste ao longo de 2025, com o objetivo de fortalecer o papel do MDB no debate nacional sobre políticas públicas. A mobilização culminará no Encontro Nacional da Fundação, marcado para os dias 21 e 22 de outubro, em Brasília.

A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas no site: https://www.sympla.com.br/evento/o-brasil-precisa-pensar-o-brasil-sergipe/2981563 . A Fundação Ulysses Guimarães reforça o convite a todos que acreditam na política como instrumento de transformação social.

Por Laisa Bomfim