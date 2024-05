ARACAJU SEDIARÁ ENCONTRO DO PL MULHER EM SERGIPE COM A PRESENÇA DE MICHELLE BOLSONARO, NO PRÓXIMO DIA 11

No dia 11 de maio, Aracaju será palco do Encontro do PL Mulher em Sergipe, com a presença de Michelle Bolsonaro, da presidente estadual do PL Mulher, Elaine Oliveira, e de outras lideranças femininas.

O encontro promete ser um momento de diálogo sobre questões políticas locais e nacionais e visa fortalecer a participação feminina na política, oferecendo um espaço de inspiração e encorajamento para mulheres interessadas em ingressar na esfera política partidária.

Mulheres e homens de todas as regiões do estado de Sergipe terão a oportunidade de participar do evento destinado a família, que será realizado seguindo o modelo de um circuito que ocorre em várias partes do Brasil. Será um momento de troca de experiências e aprendizado, com intuito de incentivar as mulheres a assumir papéis de destaque na política partidária.

As inscrições poderão ser feitas por meio de uma plataforma digital, e é importante ressaltar que os convites são limitados. Acesse o site de inscrição. (Link: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-pl-mulher-em-sergipe/2427028?_gl=1*yyypq3*_ga*NDAwMjkxODY3LjE3MDYyMTE5NDk.*_ga_KXH10SQTZF*MTcxNTEwODY5MS4xMTMuMS4xNzE1MTA4Njk3LjU0LjAuMTI3Mjc2NTE3OA ..)

O acesso dos profissionais de imprensa ao evento será mediante credenciamento dos veículos que deverá ser realizado no local do encontro. Será disponibilizada ainda uma área específica para que os profissionais possam realizar a cobertura jornalística completa e precisa do encontro.

Para a presidente do PL Mulher de Sergipe, Elaine Oliveira, promover uma maior participação feminina na política também é fundamental para garantir que mulheres e homens possam unir suas forças e, em cooperação, modificarem os rumos da política nacional.

“Ao se engajar nesses espaços de poder, as mulheres estão contribuindo para a construção de uma sociedade com mais igualdade de oportunidades e verdadeira justiça social. É essencial que sejam implementadas medidas concretas para promover e apoiar ativamente o engajamento político das mulheres em todos os níveis, desde a política local até os cargos de liderança nacional e internacional. Assim, poderemos contribuir para a construção de uma verdadeira democracia, onde todos tenham voz e representação”, destacou Elaine.

SERVIÇO

Data: 11 de maio de 2024

Horário: 10h (abertura dos portões às 8h)

Local: Centro de Convenções AM Malls Sergipe

Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 4444 – Inácio Barbosa, Aracaju

Foto: PL Mulher Sergipe

Por Leonardo Dias