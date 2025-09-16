ARACAJU SEDIARÁ O I FÓRUM DAS CIDADES SERGIPANAS PARA DEBATER PLANEJAMENTO URBANO E ORDENAMENTO JURÍDICO

No próximo dia 24, quarta-feira, às 14h, o plenário da OAB Sergipe receberá o I Fórum das Cidades Sergipanas, um encontro que reunirá especialistas, gestores e representantes do poder público para discutir os principais desafios do desenvolvimento urbano no estado.

Com o tema “Cidades em Desenvolvimento: Plano Diretor e Ordenamento Jurídico”, o evento tem como propósito promover reflexões e apresentar soluções inovadoras para a gestão das cidades, abordando desde o papel do Plano Diretor até questões ligadas à justiça urbana e à função social da propriedade.

De forma inédita, a OAB/SE assume o protagonismo ao realizar um fórum dedicado exclusivamente ao debate sobre o futuro das cidades sergipanas, reafirmando seu compromisso não apenas com a advocacia, mas também com o desenvolvimento sustentável, a cidadania e a inovação urbana.

Programação

Painel 1 – Cidades inteligentes exigem planejamento inteligente: o novo papel do Plano Diretor nos municípios de Sergipe

Participam: Andress Amadeus (advogado especialista em Direito Imobiliário), Diogo Calasans (advogado e professor), Breno Garibalde (vereador de Aracaju e urbanista) e Diego Cade (médico e gestor público).

Mediação: João Pereira.

Painel 2 – Função social da propriedade e o papel dos estados e municípios na justiça urbana

Participam: Fernando Souza (advogado especialista em regularização fundiária), Bruno Roscelli (advogado e gestor público), Dalva da Graça (engenheira florestal e educadora popular) e Pedro Celestino (presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE).

Mediação: Cristiano Barreto.

O fórum é uma realização da OAB Sergipe, da Escola Superior de Advocacia (ESA/SE) e da Comissão de Desenvolvimento Urbano da OAB/SE, com patrocínio do Via Mar Praia Hotel e apoio da Secretaria de Estado da Administração do Governo de Sergipe e da Câmara Municipal de Aracaju.

As inscrições são gratuitas, com direito a certificação, e podem ser feitas no site esasergipe.org.br. As vagas são limitadas.

Por Martins Assessoria de Comunicação