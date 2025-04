Aracaju sediou Fórum da CNT com foco no desenvolvimento do setor de transporte

O encontro da Confederação Nacional do Transporte trouxe um panorama do setor no Brasil, promovendo um diálogo estratégico entre autoridades e empresários do segmento

Reunindo líderes do setor de transporte e dos três níveis de gestão pública, Aracaju sediou, na manhã desta última sexta-feira (25), pela primeira vez, o Fórum CNT de Debates, evento nacional voltado para empresários do segmento de transporte e autoridades do poder público. Realizado no espaço de eventos do Sest Senat, o encontro promoveu um diálogo estratégico com foco no desenvolvimento do sistema nos estados de Sergipe e Alagoas.

“O Fórum promoveu um espaço fundamental para debater e definir diretrizes que assegurem a melhor aplicação dos R$ 27 bilhões em investimentos que está sendo disponibilizado pelo Governo Federal para os setores do Nordeste. Isso cria oportunidades para desenvolver melhorias no transporte público, coletivo e de cargas, essenciais para o escoamento da produção local e o fortalecimento da economia regional. O encontro foi fundamental para reunir contribuições que impulsionam o setor e garantem o melhor aproveitamento desses recursos.” destacou o presidente da Fetralse e do Conselho Regional do Sest Senat Nordeste III, Alberto Almeida.

O início do evento foi marcado por uma partilha sobre os diferentes pontos que envolvem a prestação do serviço e as iniciativas de avanço do sistema de transporte em Aracaju e no Brasil. Esse momento integrou a mesa de abertura do Fórum, que contou com a presença do presidente da CNT, Vander Costa; do presidente da Fetralse, Alberto Almeida; do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo; da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa; e do vice-governador e secretário de Educação, Zezinho Sobral.

O ministro Macedo ressaltou, em seu discurso, a importância de priorizar a obtenção de verbas federais para impulsionar e valorizar o desenvolvimento do setor. Segundo ele, mais de R$ 30 bilhões estão sendo investidos no setor, com a retomada de mais de mil obras paradas. Macedo também acrescentou que 75% da malha viária brasileira está em processo de renovação, com o propósito de alcançar 80% até o fim deste ano.

Ele disse ainda que “é muito importante que este evento sobre transporte tenha acontecido aqui em Sergipe, reunindo a SMTT e a organização local de Sergipe e Alagoas para discutir um setor essencial para o nosso país. O transporte tem dois grandes pilares: a locomoção das pessoas, garantindo o direito de ir e vir com qualidade, segurança, chegar ao trabalho no tempo correto e visitar suas famílias; e o escoamento da produção nacional, essencial para gerar emprego, renda e impulsionar o desenvolvimento com dignidade para os brasileiros. O Nordeste é fundamental nesse contexto, com sua logística significativa, forte produção agrícola e industrial. É essencial que o Nordeste esteja inserido nesta prioridade do governo federal. Já estamos recuperando a malha rodoviária brasileira, investindo também na recuperação das ferrovias, no setor aéreo e marítimo, para garantir um transporte de qualidade, aumentar a renda, fortalecer a balança comercial e gerar mais empregos para o nosso povo.”

Ainda durante a mesa, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou que a Prefeitura vai assinar um projeto de lei para encaminhar à Câmara, solicitando autorização para crédito vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na área de transportes. Com isso, ela assumiu o compromisso de adquirir mais de 100 ônibus equipados com a tecnologia Euro 6, que emitem 70% menos poluentes em comparação aos veículos convencionais.

Ela também disse que “o Fórum foi de grande relevância por tratar de um tema essencial e nacional: o transporte. Tivemos a oportunidade de mostrar que Aracaju vem avançando significativamente, com a modernização da frota e novos ônibus, impulsionando a economia, promovendo inclusão social e melhorando a qualidade de vida. Tudo isso foi debatido ao longo da manhã, reforçando a importância do evento e o nosso desejo de continuar participando de encontros como este para trazer mais avanços para Aracaju”.

Em seu depoimento, o vice-governador de Sergipe e secretário da Educação, Zezinho Sobral, salientou que “é importante ressaltar a relevância deste encontro para Sergipe e para Aracaju, especialmente em um momento de transformação e debate sobre o transporte público, em especial o coletivo. É essencial reunir representantes das empresas e concessionários do serviço público para discutir a temática, compreender as leis e envolver o Legislativo na análise de projetos que tratem de gratuidade, incentivos fiscais e demais questões que impactam a qualidade, o custo e o preço pago pela população. O objetivo é garantir um transporte acessível e uma mobilidade mais viável.”

O Fórum

Promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e do Sest Senat, ao longo dos anos o evento vem auxiliando no desenvolvimento de diretrizes, a partir de discussões consistentes, para promover avanços significativos na prestação dos serviços do setor de transporte no país.

O presidente do Sistema Transporte, que consiste no conjunto de serviços e estruturas que organizam o setor, Vander Costa, revelou que cada edição regional do Fórum é uma oportunidade valiosa para entender as demandas locais e aprimorar o Sistema Transporte dos empresários e propor soluções conjuntas que contribuam para um setor mais eficiente, moderno e sustentável em todo o país.

Sobre essa edição ele ainda acrescenta que “vim a Aracaju para conhecer as soluções que estão sendo propostas em Sergipe, discutir com os empresários e as autoridades da região soluções para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, e mostrar um pouco do que o Sistema Transporte, composto pela CNT, o ITL e o Sest Senat realizam e também para trazer alternativas para continuar esse desenvolvimento no Brasil”.

O Fórum contou com a presença do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb), e de outros sindicatos filiados à Fetralse.

“Foi uma grande satisfação participar deste evento como presidência do Setransp e também estar envolvida na realização dessa união de forças, junto com autoridades da nossa União, do nosso Estado e dos nossos municípios. Reunimos aqui empresários do setor de transporte, pessoas que diariamente lidam com o transporte de passageiros e cargas, e que visualizam melhorias para o nosso setor. Com certeza, os debates que aconteceram hoje ficaram para a história e para a transformação do nosso transporte em Sergipe e Alagoas”, enfatiza a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Já o presidente do Sinturb e dirigente da Fetralse, Guilherme Borges, parabenizou a CNT pela realização do Fórum e agradeceu pela discussão em benefício do Nordeste.

“A iniciativa foi uma grande oportunidade para discutirmos temas relacionados à mobilidade e ao transporte público, buscando formas de aprimorar a experiência dos passageiros, debater melhorias junto às prefeituras e, assim, fortalecer ainda mais a mobilidade”.

O diretor do Sest Senat Aracaju, Gerson Santos, que constitui uma das vertentes do Sistema Transporte, também manifestou sua gratidão pela relevância do encontro.

“Recebemos hoje, na unidade do Sest Senat em Aracaju, diversas autoridades que são referência no nosso setor de transporte. Nós, enquanto unidade operacional, estamos muito satisfeitos com o resultado deste Fórum, que discutiu temas relevantes que enfrentamos diariamente para levar melhorias aos trabalhadores e às empresas do nosso segmento.”

Roda de diálogo

Um dos momentos do Fórum, também bastante frutíferos, foi composto pela roda de diálogos, onde representantes do parlamento estiveram unidos com o setor empresarial para identificar problemas e pensar em soluções para impulsionar o setor. Com mediação de Alberto Almeida, o momento contou com a participação do presidente da Desenvolve Sergipe, Milton Andrade; do presidente do Sinturb, Guilherme Borges; do deputado estadual Paulo Júnior; do vereador Breno Garibalde; e do secretário de Estado do Trabalho de Sergipe, Jorge Teles.

Durante o diálogo, Milton Andrade destacou os desafios históricos da logística nacional, como o alto custo do transporte, que representa cerca de 12% do PIB, e a baixa produtividade, agravada pelo fato de mais de 90% das vias do Nordeste não serem pavimentadas. Ele defendeu a diversificação dos modais, com o uso estratégico de ferrovias, rodovias e cabotagem, além de apresentar o Plano Estadual de Logística e Transporte como ferramenta técnica para embasar decisões de investimento em infraestrutura. Milton também apontou quatro pilares para a competitividade do setor: crédito, infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica.

A qualificação profissional foi amplamente abordada durante a roda de diálogo e o Sest Senat foi citado como referência, especialmente diante da atual escassez de motoristas preparados para atender à demanda das empresas.

“Atualmente, enfrentamos o desafio da escassez de mão de obra qualificada para preencher as vagas disponíveis no mercado. Por isso, é fundamental investir em governança colaborativa e trabalho em rede institucional, unindo esforços do Governo do Estado, do Sest Senat, com quem já temos uma parceria sólida para a formação de profissionais no setor de transporte, e das empresas, que atuam de forma integrada. O objetivo é atrair cada vez mais jovens, oferecendo qualificação adequada e preparando-os para contribuir com o desenvolvimento do Estado. A logística é essencial no cotidiano, tanto para o deslocamento diário dos trabalhadores quanto para o transporte de produtos e a realização de intervenções estratégicas que impulsionam o crescimento econômico. O Fórum oportunizou um diálogo essencial para fortalecer o setor”, revela o secretário Jorge Teles.

Durante a roda de diálogo, Teles reforçou a importância da formação alinhada às novas exigências do setor e apresentou o Programa Primeiro Emprego, que oferece capacitação teórica e prática a jovens de 18 a 29 anos, com bolsa de até R$ 750,00 voltada ao custeio de transporte e alimentação. Ele também apresentou a plataforma Go Sergipe, que conecta candidatos a vagas e facilita a inserção no mercado de trabalho.

A participação do deputado estadual Paulo Júnior foi marcada pelo discurso acerca do papel da Assembleia Legislativa na articulação de recursos e aprovação de programas como o Pró-Rodovias.

Ele ainda afirmou que “nós temos propalado na Assembleia Legislativa sobre a importância da conservação e manutenção de toda a malha viária que corta o Estado de Sergipe. Eu tenho certeza de que, se tivermos uma malha viária favorável, teremos mais desenvolvimento para o nosso Estado. Parabenizo a CNT, junto à Fetralse, pela realização desse evento, que nos oportuniza ouvir o setor privado, mas também abre espaço para a participação do setor público, mostrando todas as linhas de investimento que estão sendo realizadas no setor”.

O vereador Garibaldi defendeu um transporte público mais integrado ao planejamento urbano e à realidade das famílias, com foco em uma mobilidade sustentável e na qualidade de vida da população.

Finalizando a roda de diálogos, Guilherme Borges apresentou um panorama com os resultados positivos que Maceió vem obtendo na prestação do serviço de transporte público. Ele mencionou o benefício da substituição do dinheiro pelo passe eletrônico como forma de pagamento da tarifa, além de ressaltar o baixo custo dessa tarifa, reafirmando o compromisso em manter a passagem módica para os passageiros.

Ainda durante a roda de diálogos, o Programa Ambiental Despoluir foi citado, ressaltando a importância da realização de aferições ambientais gratuitas, contribuindo para a redução de gases poluentes na mobilidade urbana.

“O evento, realizado pela CNT em parceria com a Fetralse e o Sest Senat, debateu as questões do transporte e da mobilidade urbana, focando nos principais problemas e também na busca por soluções alternativas. O fórum foi bastante prestigiado, contando com a presença do ministro Márcio Macedo, da prefeita de Aracaju, do prefeito de São Cristóvão, além de diversas autoridades do Executivo, do Legislativo e participantes do empresariado do setor, para, juntos, buscarmos a evolução e o fortalecimento desse setor tão essencial”, conclui Alberto Almeida.

Assessora de Comunicação e Imprensa – Setransp, Fetralse e Mais Aracaju – Foto: Arthur D’Avila