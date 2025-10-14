DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, A CIDADE DE ARACAJU SERÁ A CAPITAL MUNDIAL DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Empreendedora e Cidadania (IV CiEECi), que reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater políticas públicas, práticas pedagógicas e experiências inovadoras na área da educação empreendedora. O evento acontecerá no Hotel Vidam, com programação gratuita e aberta ao público mediante inscrição.

Organizado pela Universidade Aberta de Portugal, o Congresso já se consolidou como um dos maiores encontros sobre educação empreendedora do mundo lusófono. A programação contará com conferências, painéis, oficinas e apresentações de projetos que conectam escolas, universidades, gestores públicos, empresas e sociedade civil em torno do desafio de formar cidadãos empreendedores, críticos e participativos.

Segundo o professor Jacinto Jardim, presidente da Comissão Científica, o Congresso também será um espaço de produção acadêmica relevante: “Recebemos mais de 150 artigos científicos, que irão compor as sessões temáticas da sexta-feira. Esse volume expressivo mostra a força da pesquisa e o quanto a educação empreendedora tem despertado interesse nas universidades e centros de investigação”, destacou.

De acordo com o senador Laércio Oliveira, presidente da Comissão Organizadora, o objetivo é ampliar o debate sobre como a educação empreendedora pode transformar a realidade social e econômica dos territórios. “Este Congresso coloca Sergipe no mapa internacional da educação empreendedora, aproximando nossas escolas e municípios de uma rede global de inovação e cidadania”, afirmou.

Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores

Uma das novidades desta edição é a inclusão do Projeto Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores, iniciativa que passou a integrar a dinâmica do Congresso em 2025. O projeto conecta cinco municípios sergipanos – Campo do Brito, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Propriá e Itabi – em uma jornada de preparação que envolveu professores, alunos e comunidades locais.

Cada município selecionou uma escola para desenvolver e apresentar um projeto empreendedor no Congresso, com foco em inovação, cidadania e impacto social. Os trabalhos que estarão em destaque são: “Crianças Empreendedoras: o Futuro Começa Agora” (Campo do Brito), “Raízes Criativas: A Fábrica de Tesouros Naturais e Reciclados” (Malhada dos Bois), “Cheiros e Sabores que Brotam da Terra” (Moita Bonita), “EmpreendEJA: Tecendo Saberes e Gerando Renda” (Propriá) e “Empreendedores do Futuro” (Itabi).

Essa aproximação inédita entre escolas e Congresso fortalece a construção de uma cultura empreendedora nos territórios e inaugura um modelo que deve ser expandido nas próximas edições do evento.

Diplomas e Comenda

O encerramento do IV CiEECi será marcado pela entrega de diplomas e homenagens. Cada uma das cinco cidades participantes receberá o título de Embaixador da Educação Empreendedora, reconhecendo o compromisso dos municípios com a promoção de uma cultura inovadora e transformadora em suas comunidades escolares.

Na mesma cerimônia, o senador Laércio Oliveira, presidente da Comissão Organizadora, será agraciado com a Comenda Mérito da Educação Empreendedora, distinção concedida pela Universidade Aberta de Portugal em reconhecimento à sua liderança e contribuição para o fortalecimento da educação empreendedora em Sergipe e no Brasil.

Texto e foto Carla Passos