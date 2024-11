“Aracaju sim! São Cristóvão não! Esse é o desejo do povo”, diz Breno

Na quarta-feira, 13, o vereador Breno Garibalde usou a tribuna da Câmara de Aracaju para falar sobre a manifestação que participou junto à comunidade do Mosqueiro contra a decisão judicial que determina que aquele território seja do município de São Cristóvão.

“Me juntei à população para reivindicar, cobrar, e nos unir contra essa determinação judicial. Estamos falando de uma área muito grande, significativa, e o grande problema é ter que voltar à estaca zero, seguindo os marcos que estão na lei na lei de 1954. Marcos esses, que são muito soltos, não existe uma delimitação certa do que é Aracaju e do que é São Cristóvão”, detalhou Breno.

A decisão judicial publicada na última terça-feira, 12, determina que a Casa Civil do Estado de Sergipe, junto com o IBGE, encontrem esses limites e definam os territórios dos municípios de Aracaju e São Cristóvão.

“O que precisa ser feito agora, é de fato a marcação correta dos territórios. Então, enquanto vereadores, precisamos nos unir com a população para fazer com que isso aconteça e que a comunidade tenha de volta o seu território pertencente. A gente sabe das dificuldades que a prefeitura de São Cristóvão já enfrenta para gerir o município. Como será agora com essa nova área? Enquanto isso, a população fica a mercê de melhorias”, pontua o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas