Aracaju X São Cristóvão: Breno Garibalde cobra que a justiça priorize o pertencimento da população

Durante sessão plenária realizada na Câmara de Aracaju na quinta-feira, 4, o vereador Breno Garibalde voltou a abordar o imbróglio judicial referente a divisão territorial entre Aracaju e São Cristóvão. Na visão do parlamentar, a comunidade da Zona de Expansão é a única prejudicada com a decisão de pertencer ao município de São Cristóvão e precisa ser ouvida nesse processo.

“Esse processo está se arrastando na justiça há décadas e com o passar dos anos, a população daquela região continua sem saber a que município pertence. Para se ter uma ideia, meu pai tem sete mandatos como deputado estadual, e um dos primeiros projetos dele foi justamente tentar fazer a regularização da demarcação dos dois município. Mas infelizmente, nenhum avanço foi dado esse sentido.”, ressaltou o vereador.

Em sua fala, Breno aproveitou para destacar o empenho da gestão municipal em reverter a decisão judicial que retira a Zona de Expansão do território aracajuano.

“Queria aproveitar para parabenizar a prefeita Emília Correa por ter puxado as rédeas e entrar com uma ação rescisória para tentar reverter a situação e impondo que aquela região pertence de fato à Aracaju. Fica aqui minha reivindicação para que a justiça tenha um novo olhar para essa questão. A justiça precisa priorizar o pertencimento daquela população. Estamos falando de pessoas, não é sobre território”, declarou.

Ainda em seu discurso, Breno lembrou os investimentos já realizados naquela região pela gestão municipal de Aracaju. “São 14 escolas municipais, três postos de saúde, 300 milhões em investimentos. A prefeitura de São Cristóvão vai arcar com tudo isso? Espero que a ação rescisória da prefeitura dê resultado, que a Assembleia Legislativa também puxe a rédea para resolver junto aos dois municípios. É possível resolver da melhor forma para beneficiar a população. Basta que a prefeitura de São Cristóvão entenda que não tem capacidade de assumir aquela área”.

Emendas impositivas

Finalizando seu discurso, Breno falou sobre as emendas impositivas correspondentes ao ano de 2023 para 2024. Segundo ele, as verbas não foram pagas pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira.

“Isso é um desrespeito com o povo de Aracaju. É um investimento que nós parlamentares temos direito, para que seja revertido na melhoria da saúde, e simplesmente o então prefeito fechou os olhos e resolveu não pagar. É triste ver as nossas emendas impositivas sendo ignoradas e ver o povo de Aracaju sem ter acesso aos benefícios que essas emendas trariam”, lamentou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro