ARTESÃOS SERGIPANOS SE PREPARAM PARA A 25ª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DE ARTESANATO EM PERNAMBUCO

Na última segunda-feira, 30, os artesãos sergipanos selecionados pelo Edital 04/2025, para divulgarem e comercializarem seus produtos artesanais na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) que acontecerá em Olinda, em Pernambuco, reuniram-se com a Diretoria de Artesanato e Empreendedorismo (Daemp) da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) para definir detalhes da viagem e da participação de Sergipe na maior feira de artesanato da América Latina.

Para o artesão ceramista José Douglas, a expectativa é grande e os preparativos para a viagem estão a todo vapor. “Eu participei no ano passado e este ano eu quero superar as vendas. A feira é muito grande, muitas pessoas visitam nosso estande, é uma experiência muito boa para qualquer artesão que seja selecionado para esse evento. Só tenho a agradecer ao Governo de Sergipe por todo apoio, pelos incentivos e pela oportunidade de estar mais uma vez representando nosso estado”, enfatizou.

A artesã Sônia Souza tem um motivo a mais para comemorar a participação na Fenearte. As peças da artista sergipana, do “Conjunto de Café Trapézio”, foram selecionadas, na categoria Design, para exposição no 1º Salão Pernambuco Faz Design, onde ficarão as melhores produções do país. “Fiquei muito feliz pelo reconhecimento, fez muito bem para minha autoestima de artesã, é um momento de muito crescimento pessoal e profissional! A Fenearte sempre tem um bom volume de vendas. Além disso, a feira é considerada uma vitrine de oportunidades para os artesãos, que podem aproveitar para criar uma rede de relacionamentos com o consumidor final e com lojistas, gerando possibilidade de vendas futuras”, ressaltou.

A reunião, que aconteceu na Diretoria de Artesanato da Seteem, foi um momento para leitura do edital, esclarecimentos de dúvidas, alinhamento das ações e reforço das orientações do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Para a diretora do Artesanato, Daiane Santana, as feiras são fundamentais para o desenvolvimento da economia criativa e da economia sustentável dos próprios artesãos que farão parte da Fenearte.

“Nossa participação na feira é importante para demonstrar a capacidade que nós temos, o potencial criativo dos nossos artesãos. A cada feira, nós estamos avançando, melhorando. Os próprios artesãos se desafiam a cada participação, eles se renovam, criam peças totalmente inovadoras. Isso impacta diretamente nas vendas! É uma forma de marketing, de difundir nossa cultura, isso se reflete também nas festividades que o estado organiza, porque uma vez que as pessoas conhecem o artesanato sergipano, conhecem os artistas locais, isso desperta a curiosidade dos turistas de virem a Sergipe”, explicou.

A 25ª Fenearte será realizada entre os dias 9 e 20 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com a participação de mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de diversas partes do Brasil e do mundo. Será uma oportunidade de divulgação da cultura sergipana e atração de novos negócios para o estado.

Foto: Ascom/Seteem