Articulação e resultados: Gustinho Ribeiro se consolida como nova força para 2026

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) tem se firmado como uma das principais forças da nova geração política de Sergipe. Sua influência é sustentada por uma dupla articulação de poder: em Brasília, com aliados importantes como o dep. Hugo Mota, atual presidente da câmara, e dentro da estrutura partidária, com o respaldo direto do presidente nacional da legenda, Marcos Pereira. Essa base sólida o consolida não apenas como líder, mas como um nome com capital político próprio e elevado potencial para a reeleição.

Um dos pilares de sua força é o desempenho parlamentar, sendo apontado como o deputado que mais destinou recursos para os municípios sergipanos. Essa capacidade de entrega fortalece sua base e o diferencia em um cenário político cada vez mais competitivo.

No comando do Republicanos em Sergipe, sua visão estratégica e grande capacidade de articulação e resolução, fortalecidas pelo respaldo da cúpula nacional, resultaram no crescimento consecutivo do partido, ampliando o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Essa autonomia o posiciona como uma liderança em ascensão, que vem sobrevivendo aos ataques de velhos caciques da política local.

Diante do cenário para 2026, a força de Gustinho se torna ainda mais evidente. Com seu grupo político coeso, a projeção nos bastidores é ambiciosa: sob sua liderança, o Republicanos trabalha com o potencial de eleger uma bancada robusta, podendo garantir dois deputados federais e três estaduais. Esse resultado consolidaria seu projeto de poder e o firmaria definitivamente como um dos maiores articuladores políticos de Sergipe.

