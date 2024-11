ASEOPP marca presença em encontro estratégico com prefeita eleita

O presidente da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), Luciano Barreto, participou nesta terça-feira (26) de uma importante reunião-almoço com a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, e o vice-prefeito Ricardo Marques. O encontro, realizado no Vidam Hotel Aracaju, foi promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, sob coordenação do vice-presidente de relações trabalhistas da ASEOPP, Geraldo Majela.

Durante o evento, que reuniu expressivas lideranças do setor empresarial sergipano, a ASEOPP reforçou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da capital. “Nossa presença neste encontro reflete o engajamento do setor da construção civil com as políticas públicas que impactam diretamente o desenvolvimento de Aracaju”, destacou Luciano Barreto.

O encontro contou ainda com a presença de autoridades como o presidente da câmara de vereadores, Ricardo Vasconcelos, e os vereadores Isac Silveira, Eduardo Lima e Lúcio Flávio, consolidando-se como um espaço de diálogo entre o poder público e a iniciativa privada.

“A ASEOPP mantém seu compromisso histórico de contribuir com o desenvolvimento de Aracaju, sempre priorizando o diálogo construtivo com o poder público”, ressaltou o presidente Luciano Barreto. A associação reafirma sua disposição em colaborar com a nova gestão municipal, visando o progresso contínuo da capital sergipana.

Por Marcelo Carvalho – foto assessoria