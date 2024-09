ASPRA/SE repudia postura de candidata à prefeita de Aracaju

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) vem repudiar a postura da candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho, que publicou vídeo nas redes sociais, tentando colocar a Polícia Militar do Estado de Sergipe como arbitrária e partidária, consoante se vê abaixo.

A candidata alega que estava fazendo uma panfletagem na rotatória do posto de saúde Dona Sinhazinha, com utilização de carro de com parado, tendo moradores do entorno do local, se sentido prejudicados com a perturbação do sossegos, e acionado o CIOSP através do 190, pedindo providências relativas ai som utilizado no local.

Portanto, a Polícia Militar esteve no local não por se tratar de determinada campanha política e sim, para atender ocorrência de perturbação do sossego, feita legitimamente por moradores da localidade, cuja ocorrência teria que ser devidamente atendida, como foi.

Querer politizar com o nome da Polícia Militar e de policiais militares que estão no seu mister de atender ocorrência, não permitiremos, e estaremos atentos para fazer o contraposto e mostrar a realidade dos fatos, para que não queiram usar o fato de forma deturbada.

Confiram o vídeo publicado pela candidata abaixo:

Blog Espaço Militar e ASPRA/SE