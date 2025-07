Assembleia aprova mobilização permanente e vigília na Prefeitura

Uma manhã de luta unificada, na porta da Câmara de Vereadores de Aracaju, reuniu servidores e servidoras públicas da Prefeitura de Aracaju em assembleia geral nesta quarta-feira, dia 9 de julho. O motivo da mobilização é a Reforma da Previdência da prefeita Emília Corrêa que já está tramitando na Câmara de Vereadores de Aracaju.

Durante a assembleia, foi aprovado que a tarde de hoje também será de mobilização na porta da Prefeitura de Aracaju onde acontece reunião da mesa de negociação.

O Projeto de Lei Complementar 9.2025, enviado pela prefeita Emília Corrêa para a Câmara de Vereadores de Aracaju, coloca em pauta perdas de direitos para os servidores; redução da aposentadoria; e fim da aposentadoria especial por insalubridade.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Roberto Silva, esteve presente na manifestação em apoio à luta de assistentes sociais, trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, dentistas e educadores sociais estatutários. “Trata-se de um projeto extremamente nocivo à aposentadoria dos servidores que está sob o risco de uma redução brutal no seu valor. O impacto é direto para diversas categorias profissionais do município de Aracaju”, declarou Roberto Silva.

A CUT/SE protocolou um ofício solicitando ao vereador Izac, líder da prefeita Emília na Câmara de Vereadores, que faça a intermediação com a Prefeitura para que o projeto seja devolvido ao Poder Executivo e só após discussão com os sindicatos e definição de mudanças é que ele volte a tramitar na Câmara de Vereadores de Aracaju.

“A gente faz um apelo ao vereador Izac, que é líder da prefeita Emília na Câmara de Vereadores, para que, enquanto liderança sindical CUTista e ex-dirigente de sindicato CUTista, intermedeie esse processo de devolução do projeto de lei para que todas as maldades do projeto possam ser revistas e para que o projeto volte à Câmara sem prejuízos para o servidor municipal. Essa é a nossa luta. Esperamos sair vitoriosos pela unidade dos servidores”, afirmou Roberto.

Ao longo da manhã de manifestação na porta da Câmara de Vereadores de Aracaju, vários vereadores saíram da sessão plenária e participaram do protesto para prestar solidariedade aos servidores públicos de Aracaju. Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, chegou a garantir que não vai colocar o projeto em votação enquanto não houver diálogo e acordo com os servidores e servidoras do município de Aracaju.

Dirigente sindical do SINDASSE (Assistentes Sociais), Ygor Machado avaliou que a manifestação da manhã cumpriu o seu propósito e, a depender do debate travado hoje de tarde, amanhã pode ocorrer mais protestos e uma nova assembleia geral.

“Estamos em processo de luta permanente. O ato da manhã foi bem sucedido. Os trabalhadores compareceram. E estamos ainda discutindo os pontos prejudiciais desse projeto. É muita perda de direito efetivo para servidores e servidoras, por exemplo a diminuição da aposentadoria, a redução de pensão por morte para os trabalhadores e suas famílias, e outros pontos gravíssimos que precisam ser combatidos”, declarou Ygor Machado.

A manifestação na manhã desta quarta-feira foi construída pelo SINTS (Educadores Sociais), SEESE (Enfermeiros), SINODONTO (Odontólogos), SINDIMED (Médicos) e SINDASSE (Assistentes Sociais).

Os trabalhadores participaram do protesto usando máscaras que toda a população usava durante a pandemia da Covid que matou muitos trabalhadores, além de deixar sequelas à saúde de trabalhadores e seus familiares. A atitude dos manifestantes serviu para lembrar da exposição à saúde e insalubridade de cada profissão, um direito que está duramente atacado neste projeto de lei que ataca a aposentadoria dos servidores estatutários.

Texto e foto Iracema Corso