FHS: Assembleia dos Trabalhadores prorroga Acordo Coletivo por 60 dias

Em torno de 6 mil trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) lutam por avanços no Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2025-2026.

Na última reunião com a direção da FHS, a discussão das cláusulas financeiras foi o que empacou a negociação do ACT/FHS2025-2026 porque o Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal – CRAFI não deu resposta a respeito da viabilidade financeira para a devida atualização dos benefícios pagos aos trabalhadores da saúde.

O dirigente sindical do SINDASSE, Anselmo Menezes, disse que o calendário de reuniões de negociação semanais que foi publicado no Diário Oficial de Sergipe não foi cumprido.

“Só tivemos uma reunião no dia 29 de abril. A reunião que estava prevista para o dia 1º de abril não aconteceu. E eles não apresentaram nenhuma proposta financeira. Explicaram que dependem do CRAF para aprovar o valor que será destinado aos benefícios do auxílio alimentação, auxílio educação e auxílio funeral”, explicou Anselmo Menezes.

Para tratar sobre o assunto do ACT 2025-2026, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, auxiliares e técnicos de enfermagem de Aracaju participaram da assembleia geral conjunta online que aconteceu na tarde da quinta-feira, dia 8 de maio.

A assembleia geral aprovou a prorrogação por mais 60 dias do ACT que está vencido e desta forma aprovaram um Termo Aditivo. O objetivo desta prorrogação é garantir que os trabalhadores continuem protegidos com as garantias do ACT em vigor enquanto não é consolidado o novo ACT.

Neste intervalo de 2 meses, a expectativa é que o CRAF se manifeste a respeito da viabilidade financeira para conceder reajuste aos benefícios dos trabalhadores da saúde.

A ata da assembleia foi enviada para a FHS na terça, dia 13 de maio, para que a fundação possa marcar a próxima reunião de Acordo Coletivo de Trabalho.

Texto e foto Iracema Corso