Assembleia entra em recesso e Jeferson Andrade faz balanço positivo dos trabalhos legislativos

Ao fazer um balanço dos trabalhos do primeiro semestre, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), afirmou que a Alese assumiu o protagonismo do debate qualificado sobre cidadania e desenvolvimento de Sergipe. “Fizemos a boa discussão, ouvimos a sociedade, encaminhamos soluções para as demandas e produzimos leis importantes para o presente e o futuro do nosso Estado, que, sob o comando do governador Fábio Mitidieri, vem se destacando pelo crescimento econômico, ampliação do emprego e redução das desigualdades sociais”, disse ele.

O recesso legislativo começou na sexta-feira (18). Os deputados retomarão os trabalhos na Alese no dia 5 de agosto. Na quinta-feira (17), última sessão antes do recesso, a Alese aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é uma espécie de guia para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LDO), que será enviado pelo governo e apreciado pelos deputados até o fim do ano.

De acordo com Jeferson, a boa capacidade de endividamento do Estado permitiu à Alese autorizar o governo a contrair novos empréstimos junto a instituições financeiras destinados à modernização da gestão pública, recuperação e conservação de rodovias e execução de obras estruturantes. Ele lembrou que hoje o endividamento do Estado equivale a apenas 4,5% da Receita Corrente Líquida, muito longe do limite permitido pelo Senado, de 200% da RCL. “Esses recursos vão qualificar os serviços prestados à população, melhorar a infraestrutura e contribuir para o desenvolvimento de Sergipe”, observou.

COMPROMISSOS

Segundo Jeferson, a Assembleia Legislativa se transformou em “um ambiente vibrante”, com discussões sobre políticas públicas para saúde, educação, segurança, saneamento básico, energia, meio ambiente, infraestrutura, agricultura, direitos sociais e valorização de servidores públicos, entre outros temas.

Ele destacou a sessão especial com o diretor-presidente da Iguá em Sergipe, Fernando Vieira, que esteve na Alese na terça-feira (15) para detalhar aos deputados os investimentos já feitos e a serem feitos pela empresa. A Iguá assumiu em maio os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado, devendo investir mais de R$ 6 bilhões em Sergipe nos próximos 35 anos.

Outra iniciativa destacada pelo presidente da Assembleia Legislativa foi o 1º Seminário Sergipano de Política Educacional, realizado em abril pela Alese em parceria com a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames). O evento reuniu deputados, gestores públicos e especialistas para discutir o fortalecimento de recursos destinados ao financiamento e melhoria da qualidade da Educação em Sergipe.

Por fim, Jeferson salientou o compromisso da sua gestão com a transparência legislativa, o diálogo e as ações para aproximar cada vez mais a Alese da população. “Cuidamos da transparência investindo em tecnologia e em pessoal, avançando na modernização administrativa e na valorização dos nossos servidores. Este ano demos um passo importante para reforçar o contato direto entre os deputados e deputadas e as comunidades do interior do Estado, com a realização das sessões itinerantes em Propriá e Simão Dias, que tiveram a participação maciça dos colegas parlamentares e da população. Outras duas sessões itinerantes vão acontecer ainda neste ano”, declarou.

Foto assessoria