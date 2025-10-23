ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APROVA OS PROJETOS QUE DENOMINAM RODOVIAS NAS ROTAS DO LEITE E DO SERTÃO

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou, nesta quinta-feira (23), nas Comissões e em Plenário, dois Projetos de Lei (PL) de autoria do presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade (PSD). As proposituras denominam trechos de rodovias localizadas nas regiões conhecidas como Rota do Leite e Rota do Sertão, no Estado de Sergipe.

Rota do Leite

O primeiro projeto aprovado foi o PL nº 314/2025, que denomina como Rodovia João Dionízio de Matos (Janjão) o trecho da Rodovia Estadual SE-175, que interliga o povoado Jibóia, em Gararu, ao município de Nossa Senhora da Glória – conhecido como Rota do Leite.

De acordo com o presidente Jeferson Andrade, a homenagem vai além do reconhecimento simbólico. “A denominação da Rodovia SE-175, importante via de escoamento da produção leiteira do sertão sergipano, é mais que uma homenagem: é o reconhecimento do Estado de Sergipe ao valor de um homem que dedicou a vida à sua terra e ao seu povo”, afirmou o parlamentar.

Ainda segundo o presidente, a proposta busca preservar a memória de um líder que marcou a história política e social de Gararu. “A proposta visa homenagear a memória do senhor João Dionízio de Matos, popularmente conhecido como Janjão, cidadão de Gararu cuja trajetória pública e legado político marcaram de forma indelével a história da região. Seu legado é hoje continuado por filhos e netos, a exemplo da atual prefeita Zete de Janjão, eleita com a maior votação da história do município. O nome de Janjão é sinônimo de trabalho, liderança e amor por Gararu”, destacou Jeferson Andrade.

Nascido em 30 de abril de 1940, no povoado São Mateus, Janjão destacou-se como agricultor, pedreiro, servidor público e liderança política de referência no município. Atuou como fiscal de obras da Prefeitura de Gararu e consolidou seu nome na política local a partir de 1976, participando de diversos pleitos e incentivando a atuação política de seus filhos e netos. Eleito por várias vezes vice-prefeito, permaneceu por décadas à frente de articulações políticas bem-sucedidas, sempre pautadas pela ética, pelo compromisso com sua comunidade e pelo ideal de progresso do povo gararuense.

Rota do Sertão

O segundo projeto aprovado, PL nº 331/2025, é de autoria conjunta do presidente Jeferson Andrade e da deputada Lidiane Lucena (Republicanos). A proposta denomina como Rodovia Orlando Porto de Andrade (Orlandinho) o trecho da Rodovia SE-230, que liga o município de Nossa Senhora da Glória a Canindé de São Francisco, estendendo-se até as divisas com os estados de Alagoas e da Bahia.

Para o deputado Jeferson Andrade, a Rota do Sertão é uma das principais vias de integração e desenvolvimento do interior sergipano.

“A Rodovia SE-230, que liga o agreste ao sertão sergipano – começando por Ribeirópolis, a partir da BR-235 – , é uma via de grande importância para o estado, facilitando o escoamento da produção e a mobilidade entre diversos municípios. Denominar esta rodovia em homenagem a Orlando Porto de Andrade é uma forma justa e significativa de reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento da infraestrutura e para o bem-estar das comunidades sertanejas e agresteanas”, afirmou.

A deputada Lidiane Lucena reforçou a relevância da proposta. “É pública e notória a importância da Rodovia Estadual SE-230, conhecida como Rota do Sertão, especialmente no trecho que liga Nossa Senhora da Glória a Canindé de São Francisco, chegando às divisas com Alagoas e Bahia. É justo que uma via tão importante receba o nome de um cidadão da mais elevada envergadura, como Orlando Porto de Andrade, o Orlandinho”, justificou a parlamentar.

Biografia do homenageado

Orlando Porto de Andrade foi servidor público e líder político reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento de Canindé de São Francisco e de todo o Estado de Sergipe.

Nascido em 7 de março de 1959, Orlandinho dedicou-se à vida pública com espírito de serviço e compromisso social. Foi eleito vereador de Canindé em 2000 e exerceu três mandatos como prefeito do município — em 2004, 2008 e 2016 —, sempre com expressivo respaldo popular.

Fotos: Jadilson Simões / Agência Alese

Por Stephanie Macedo