ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DÁ MEDALHA DE DIREITOS HUMANOS AO EX-GOVERNADOR DE SERGIPE ALBANO FRANCO

O ex-governador Albano do Prado Franco será um dos homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, nesta quarta-feira (29), às 11 horas, no Plenário da Casa, com a Medalha dos Direitos Humanos “Dom José Vicente Távora”.

O seu nome foi indicado à Comissão de Direitos Humanos da Alese pelo deputado Jeferson Andrade, atual presidente da Assembléia Legislativa. Com a justificativa de Jeferson Andrade à Comissão o nome de Albano Franco foi aprovado por unanimidade.

“Albano Franco é um nome que honra Sergipe e o Brasil com o seu trabalho, sua história e esse seu imenso legado. Em suas atividades privadas e públicas ele sempre atuou em prol do desenvolvimento social e econômico, gerando riquezas, rendas, empregos e benefícios sociais para milhões de sergipanos e de brasileiros” – justificou o deputado Jeferson Andrade.

Albano do Prado Pimentel Franco é empresário, bacharel em direito (UFS), tem 84 anos de idade e é filho do ex-governador Augusto do Prado Franco e da ex-primeira- dama Virginia Leite Franco.

Foi deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado, presidente da FIES (Federação das indústrias do Estado de Sergipe) e presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Para o deputado Jeferson Andrade, “a Assembleia Legislativa de Sergipe pratica nesse momento um ato oportuno, justo e correto em homenagear o empresário e político Albano Franco com a Medalha dos Direitos humanos. Albano Franco é um dos mais ilustres sergipanos de todos os tempos, um nome de nível internacional que está na história, na memória e no coração de todos nós sergipanos” – concluiu o presidente da assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade.

Da assessoria