ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PRESTA HOMENAGEM A GENERAIS DO EXÉRCITO E DEPUTADOS RECEBEM HONRARIAS MILITARES

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) realizaram, na manhã desta segunda-feira (10), no 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, a solenidade de concessão da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, a mais alta honraria do Parlamento sergipano.

A iniciativa foi do deputado estadual Luciano Bispo (PSD) e a entrega da condecoração foi feita pelo presidente do Poder Legislativo e grão-mestre da Ordem, deputado Jeferson Andrade (PSD).

Foram homenageados o General do Exército, Maurílio Miranda Netto Ribeiro, e o General de Divisão, André Luiz Aguiar Ribeiro, comandante militar do Nordeste e comandante da 6ª Região Militar, respectivamente. Os deputados Jeferson Andrade e Luciano Bispo e o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, receberam o Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste.

“É muito importante esta homenagem a dois generais do Exército Brasileiro, prestada pela nossa Casa Legislativa. Eles têm trabalhado intensamente, sobretudo nos últimos dois anos, fortalecendo a integração entre o comando militar e a sociedade sergipana. Trata-se de uma honraria de grande significado, proposta pelo deputado Luciano Bispo e concedida pelo Parlamento sergipano ao Exército Brasileiro, na pessoa dos generais aqui presentes. É um gesto de reconhecimento à instituição que tanto contribui com o país e, em especial, com Sergipe. Esta é a primeira vez que a honraria é entregue fora da sede da Assembleia, o que simboliza a importância do Exército e a parceria consolidada entre as instituições”, destacou o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade.

Na ocasião, o presidente Jeferson Andrade, o deputado Luciano Bispo e o secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, também foram agraciados com o Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste. “Assim como os generais, fomos homenageados em razão da Casa que represento e por meus pares, a Assembleia vem desenvolvendo um grande trabalho de integração institucional, e hoje vemos o resultado disso”, complementou o presidente.

O deputado Luciano Bispo, autor da proposta, ressaltou os relevantes serviços prestados pelo Exército Brasileiro à sociedade. “O Exército faz muito pelo país e por Sergipe, especialmente através do 28º Batalhão de Caçadores. É justo homenagear quem contribui tanto com o Estado e com a nação. Os generais sempre demonstraram atenção especial a Sergipe, e a Assembleia tem o dever de reconhecer e agradecer a todos que trabalham pelo desenvolvimento do nosso povo. Receber hoje, também, uma homenagem do Exército é motivo de grande alegria e reafirma a parceria sólida entre o Parlamento sergipano e as Forças Armadas”, declarou.

Para o secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, o recebimento do diploma reforça os laços institucionais. “A união entre as duas instituições tem sido constantemente fortalecida por determinação do presidente Jeferson Andrade, que sempre nos orienta a aprimorar essa relação com o Exército Brasileiro. Essa homenagem reflete a generosidade e o espírito de cooperação do general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste”, salientou.

A presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), desembargadora Yolanda Guimarães, também participou da cerimônia e foi homenageada com o Diploma de Amiga do Exército Brasileiro. “Hoje é um dia muito especial, em que dois generais do Exército Brasileiro são homenageados com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa de Sergipe, o comandante do Nordeste e o comandante da 6ª Região Militar, pelo trabalho que vêm desenvolvendo em prol da sociedade. Essa honraria concedida pela Assembleia está de parabéns, pois reconhece o serviço e o engajamento do Exército em benefício de toda a população. Fico muito feliz em também receber o Diploma de Amiga do Exército e em representar, como única mulher, todas as mulheres sergipanas na condição de presidente do Tribunal de Justiça. É um reconhecimento público ao trabalho realizado pelo Exército, que não é apenas dos militares, mas de todos os brasileiros que participam, ativamente, das ações voltadas ao bem da sociedade”, afirmou.

Os homenageados

O Comando Militar do Nordeste, com sede em Recife (PE), foi criado em 1946 e abrange a 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares. Suas atribuições incluem o preparo e o emprego das organizações militares na defesa da soberania nacional, na garantia da lei e da ordem e na cooperação com órgãos governamentais voltados ao desenvolvimento regional.

“Recebo esta honraria com enorme sentimento de gratidão. Sei que parte dessa homenagem se dirige à minha pessoa como comandante militar do Nordeste, mas, acima de tudo, reconheço que ela é dedicada ao Exército Brasileiro, instituição formada por homens e mulheres que atuam com dedicação permanente e espírito de serviço. Agradeço, em nome da instituição, ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe por essa distinção, que representa o reconhecimento a todos que servem ao Exército, patrimônio da nação brasileira”, declarou o General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

O General André Luiz Aguiar Ribeiro assumiu o comando da 6ª Região Militar em novembro de 2024. Natural do Rio de Janeiro, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1983. Já comandou a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e exerceu a função de adido militar no Irã. A 6ª Região Militar, com sede em Salvador, na Bahia, é responsável pelos estados da Bahia e Sergipe, atuando na proteção de áreas estratégicas, manutenção da ordem pública e desenvolvimento socioeconômico por meio de ações cívicas e de integração comunitária.

“Para mim, é motivo de grande honra e orgulho receber esta distinção, que reforça o nível das relações institucionais entre o Exército Brasileiro e as entidades sergipanas. Como comandante da 6ª Região Militar, responsável pela Bahia e Sergipe, compartilho esta honraria com todos os que trabalham comigo, especialmente com o Coronel Ricardo Pereira, comandante do 28º BC. Esta é a primeira vez que a medalha é entregue fora da sede da Assembleia, e isso simboliza a importância da aproximação entre as instituições. O 28º BC, assim como a Alese, é também a casa do povo”, afirmou o General André Luiz Ribeiro.

O comandante do 28º Batalhão de Caçadores, Coronel Ricardo Pereira, destacou a relevância do ato realizado nas dependências da unidade militar. “É uma grande honra receber dois generais, o comandante militar do Nordeste e o comandante da 6ª Região Militar, sendo ambos homenageados pela Assembleia Legislativa. Esse reconhecimento demonstra a valorização do trabalho realizado pelo Exército em Sergipe. Também entregamos o Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste a personalidades que têm apoiado nossas ações no Estado, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo, e o secretário-geral da Mesa Diretora, doutor Igor Albuquerque. É um dia de celebração e reconhecimento mútuo”, ressaltou.

Título de Cidadania Sergipana

Esta não é a primeira vez que os generais Maurílio Miranda Netto Ribeiro e André Luiz Aguiar Ribeiro são homenageados pela Assembleia Legislativa de Sergipe. Ambos receberam o Título de Cidadania Sergipana em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado — o General André Luiz e o General Maurílio Miranda, ambos em 2024.

Cerimônia Militar

Durante o evento, os militares do 28º Batalhão de Caçadores foram organizados em grupamentos para a cerimônia de entrega das comendas. Antes do início da solenidade, os homens do Exército entoaram o Hino Nacional Brasileiro, marcando o momento cívico de abertura do ato.

Os grupamentos presentes foram: Estado-Maior; Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR); Companhia de Comando e Apoio ;1ª Companhia de Fuzileiros; 2ª Companhia de Fuzileiros; Base Administrativa.

Por Junior Matos – Fotos: Jadilson Simões