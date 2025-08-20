Assembleia Legislativa realiza Sessão Especial em homenagem ao Dia do Maçom

Nesta quarta-feira (20), a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) realizou uma Sessão Especial em alusão ao Dia do Maçom, celebrado em 20 de agosto. A homenagem ocorreu em cumprimento à Lei Estadual nº 8.259/2017, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (PP).

O artigo 2º da lei estabelece a realização anual, no mês de agosto, de uma sessão especial em homenagem ao Dia do Maçom, com o objetivo de reconhecer e valorizar os maçons que se destacam em Sergipe.

“Foi um projeto de nossa autoria que se tornou lei em 2017, instituindo que, todo dia 20 de agosto, realizamos uma sessão especial comemorativa ao Dia do Maçom. Hoje estamos dando cumprimento a essa legislação, reconhecendo a importância da maçonaria sergipana e de seus integrantes, uma entidade milenar que presta relevantes serviços à nação brasileira e ao povo sergipano. Portanto, é uma data muito especial e, para nós, tem um grande significado presidir esta sessão em homenagem ao Dia do Maçom”, destacou o parlamentar.

A maçonaria exerce um papel relevante em diversos aspectos da sociedade, atuando como força promotora do progresso moral e intelectual, além de incentivar a filantropia e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Os maçons buscam constantemente o aprimoramento pessoal e social, baseando-se em princípios como liberdade, igualdade e fraternidade.

Homenageados

Com 302 anos de história no Brasil, a maçonaria tem como missão formar homens comprometidos com valores éticos e voltados para o bem coletivo. “Em Sergipe, nossa loja mais antiga tem mais de 160 anos. Os valores da maçonaria, baseados na igualdade e fraternidade, devem ser aplicados em todos os setores da sociedade. Ela transmite esses princípios por meio da atuação discreta dos maçons. A maçonaria nunca deixa de trabalhar, mesmo sem ampla divulgação, pois seu trabalho é silencioso”, explicou o mestre maçom do Grande Oriente do Brasil em Sergipe, Rildo do Cruz Santos, um dos homenageados da Sessão Especial.

Outro homenageado foi o grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica do Brasil em Sergipe, Ricardo Santos Rodrigues, que também ressaltou a importância da celebração. “Hoje comemoramos o Dia Nacional do Maçom, e a Assembleia Legislativa de Sergipe nos proporcionou esta oportunidade de representarmos essa data. Foram homenageados alguns irmãos que realizaram trabalhos significativos em prol da sociedade. É uma grande alegria receber esse reconhecimento”, afirmou.

Maçonaria e História

O grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Sergipe, José Genival de Andrade, destacou grandes nomes da história brasileira que foram integrantes da maçonaria. “A história do Brasil traz exemplos marcantes de maçons que, com coragem e dedicação, deixaram seu legado. Homens como José Bonifácio, patriarca da Independência; Dom Pedro I, que proclamou a liberdade de nossa pátria; Rui Barbosa, jurista e defensor incansável da justiça; Deodoro da Fonseca, proclamador da República; entre muitos outros que, inspirados nos ideais maçônicos, foram protagonistas na construção de nossa nação”, afirmou.

“Mas a grandeza da maçonaria não está apenas nos nomes registrados nos livros e na história. Está também na vida de cada irmão que, no silêncio cotidiano, pratica a solidariedade, a caridade discreta e o trabalho honesto. Está na presença dos nossos valores no dia a dia, no respeito ao próximo, na defesa da verdade, na busca pelo conhecimento e no compromisso com a ética”, complementou.

Moção de Gratidão

Durante a sessão, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em Sergipe, Wolney de Melo Dias, apresentou uma moção de gratidão elaborada pelas lojas maçônicas ao presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), e ao deputado Luciano Pimentel (PP), em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à maçonaria e pelo apoio às comemorações do Dia do Maçom.

“Hoje, o Conselho Estadual escolheu o deputado estadual Luciano Pimentel como Maçom do Ano 2025. Esta moção é uma forma de reconhecimento pelo apoio e pelo trabalho incansável em prol da maçonaria”, declarou Wolney de Melo Dias.

Participação

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Áurea Ribeiro (Republicanos), Carminha Paiva (Republicanos), Kitty Lima (Cidadania), Ibrain de Valmir (PV), do vereador por Aracaju, Levi Oliveira (PP), além de representantes de diversas lojas maçônicas de todo o estado.

Contexto Histórico

Segundo registros da história maçônica, no dia 20 de agosto de 1822, ocorreu uma sessão histórica entre as Lojas “Comércio e Artes” e “União e Tranquilidade”, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, Gonçalves Ledo — considerado uma das figuras mais influentes da maçonaria brasileira — fez um discurso inspirador, defendendo a Independência do Brasil ainda naquele ano.

Gonçalves Ledo, também jornalista e político liberal, tinha grande influência na sociedade da época. Sua proposta foi aprovada por todos os irmãos presentes e registrada na ata do Calendário Maçônico como o vigésimo dia do sexto mês do ano da Verdadeira Luz de 5.822. Convertida para o calendário gregoriano, essa data corresponde ao dia 20 de agosto de 1822.

O reconhecimento oficial consta no artigo 179 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, que estabelece o dia 20 de agosto como o Dia do Maçom Brasileiro. Em Sergipe, estima-se que existam cerca de dois mil maçons, distribuídos em 34 lojas, sendo 13 do Grande Oriente de Sergipe e 21 da Grande Loja.

Por Junior Matos – Foto: Jadilson Simões