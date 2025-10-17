Alese realiza Sessão Especial em homenagem aos 50 anos do curso de Enfermagem UFS

A Assembleia Legislativa de Sergipe realizará, na próxima terça-feira, 21 de outubro, às 15h, uma Sessão Especial em comemoração ao Jubileu de Ouro do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A homenagem é uma proposição do deputado estadual Paulo Júnior (PV).

Durante a solenidade, serão destacadas as cinco décadas de contribuição do curso para a formação de profissionais da saúde em Sergipe e no Brasil, além do papel fundamental da UFS na consolidação da enfermagem como área essencial para o cuidado e o fortalecimento do sistema público de saúde.

O deputado Paulo Júnior ressaltou a importância do momento.

“O curso de Enfermagem da UFS tem uma trajetória marcada pela excelência e pelo compromisso com a vida. Essa sessão é uma forma de reconhecer o trabalho de professores, estudantes e profissionais que, ao longo de 50 anos, fizeram história e seguem contribuindo para o desenvolvimento da saúde em nosso estado”, destacou o parlamentar.

A sessão especial contará com a presença de autoridades acadêmicas, profissionais da enfermagem, estudantes, ex-alunos e representantes de entidades ligadas à saúde.