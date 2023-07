Assembleia Legislativa realizará seminário sobre Emancipação Política de Sergipe

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), em conjunto com a Escola do Legislativo (Elese), realiza, na próxima quarta-feira (5), às 9 horas, o ‘Seminário sobre a Emancipação Política de Sergipe: Significados do 08 de julho’. O objetivo é mostrar como ocorreu esta independência, além de explicar quais as consequências. Este ano, o estado completa 203 anos de emancipação política.

No evento, o professor doutor Saumíneo da Silva Nascimento irá proferir sua palestra com o tema: ‘Significado Sócio-Econômico do 08 de Julho’. Já a professora doutora Terezinha Alves de Oliva, falará com o tema: ‘Significado Político do 08 de Julho’. Por fim, o professor doutor Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, abordará o tema: “Significado Cultural do 08 de Julho”.

O subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, falou que a intenção é falar sobre esta data na qual Dom João VI, ainda príncipe regente, atendeu a essas solicitações de sergipanos para que haja a separação da capitania de Sergipe da capitania da Bahia, liberando Sergipe de qualquer sujeição da Bahia. A Bahia não aceitou e lutou contra esta independência, que só foi confirmada por um ato de Dom Pedro I.

“Esse evento procurará abordar três vertentes dessa emancipação: política, socioeconômico e cultural. Quando nós falemos sobre emancipação política, nós vemos só as vertentes política e econômica, mas isso também significou uma emancipação cultural para Sergipe, que nos anos posteriores foi se consolidando com a criação de instituições fortes como a Academia Sergipana de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e que culminou no conceito do que hoje conhecemos como sergipanidade, no dizer de Luiz Antônio Barreto”, detalhou.

Este será o primeiro seminário presencial sobre o assunto após o estado celebrar os 200 anos da emancipação de Sergipe. A Alese realizou eventos apenas virtuais em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Será muito mais que só contar uma história, o Seminário pretende trazer a nós todos reflexões de, além do caminho que seguimos até aqui, porque seguimos esse caminho, a partir dele as perspectivas que se abrem para o futuro de Sergipe, um estado de uma economia pujante e que passa por um momento histórico muito interessante de mudança de ciclo político, então Sergipe está com uma oportunidade muito impar quando os mais experientes passam o bastão para que uma geração mais nova administre o futuro do estado e isso nós temos na chefia dos poderes Executivo e Legislativo com pessoas na faixa dos 40 anos. Tudo isso é muito interessante e representativo”, declarou.

A diretora da Escola do Legislativo, Telma Pimentel, disse que é necessário falar sobre a história do povo sergipano para que todos tenham o conhecimento exato do que aconteceu no estado até os dias atuais. Por isso a importância da Assembleia realizar este seminário.

“Não poderia deixar uma data tão importante para a história de Sergipe passar em branco, por isso que a Escola está promovendo este seminário e será tratado nos aspectos socioeconômico, cultural e político desta data. Teremos palestrantes de peso por isso é importante a participação de todos”, falou.

Telma contou ainda que o formato será diferente pelos assuntos que serão debatidos. “A Casa é do Povo, então é importante que as pessoas marquem presença, até porque não é muito comum assuntos como estes serem abordados e a gente precisa conhecer da nossa história”, completou.

O evento é aberto a todos, com inscrição no local e será entregue certificação aos participantes. O seminário será realizado no Auditório da Escola do Legislativo ‘Deputado João de Seixas Dória’.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira