Assembleia Legislativa terá Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) contará com uma Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Proposta pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), líder do governo da ALESE, que dialogará com os colegas para sua plena instalação.

“Estamos protocolando o pedido para a instalação dessa frente parlamentar com o objetivo de tornar o debate presente na Assembleia Legislativa e tenho a certeza de que contaremos com o apoio dos colegas para que isso seja possível”, afirmou o parlamentar.

Cristiano já foi prefeito por dois mandatos e também presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, a Fames, e tem por uma de suas principais bandeiras, o municipalismo.

“O municipalismo consiste, em sua essência, em descentralizar a construção de políticas públicas e fortalecer, administrativa e financeiramente, os municípios. Desta forma, se tornando possível uma oferta qualificada de serviços em áreas essenciais”, explicou o deputado.

Em Brasília, Cristiano esteve na sede da maior entidade municipalista da América Latina, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), da qual já foi membro do Conselho Político, representando Sergipe. Lá, dialogou sobre a importância da construção dessa Frente Parlamentar no Estado.

“Com a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Sergipanos, teremos a possibilidade de tornar esse debate também presente no legislativo estadual para que Sergipe seja um Estado onde o diálogo entre as gestões municipais e estadual, bem como a Assembleia Legislativa, paute o desenvolvimento e o atendimento de demandas essenciais”, afirmou Cristiano.

Além disso, a CNM será um importante parceiro neste debate, junto ao Poder Legislativo de Sergipe.

“A CNM será de fundamental importância, ao lado da FAMES, do diálogo e da troca de conhecimentos com a Assembleia Legislativa de Sergipe. Temos a chance de, juntos, construir ações realmente efetivas, pautadas pelo desenvolvimento de Sergipe”, complementou.

