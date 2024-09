ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MANIFESTA PESAR PELO FALECIMENTO  DA EX-SENADORA MARIA DO CARMO ALVES

“A senadora Maria do Carmo foi uma das mais importantes personalidades da política sergipana de todos os tempos. Ao lado do seu marido, o ex-governador João Alves Filho, realizou uma obra social de grande porte, principalmente junto às pessoas mais humildes do nosso estado.

No Senado defendeu pautas sociais e políticas que estenderam para todos os brasileiros benefícios oriundos de suas ideias e de seus projetos de desenvolvimento econômico-social.