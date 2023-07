Assinada ordem de serviço para recuperação de trecho da Rodovia SE 100

Nesta segunda-feira, 17, foi assinada ordem de serviço para recuperação do trecho da Rodovia Inácio Barbosa (SE 100), na Orla Sul, em Aracaju. O Governo de Sergipe atento às dificuldades que os motoristas vêm passando desde o dia 26 de junho, quando a pista e a ciclovia cederam, em razão do acúmulo de água nos terrenos lindeiros por força do grande volume de chuvas na região, acelerou o processo para início dos serviços.

Por meio de contratação direta por dispenso de licitação emergencial com a Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), entidade vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), realizará a obra de recuperação de aterro, drenagem, pavimentação e serviços complementares. “Considerando que a Rodovia Inácio Barbosa tem trânsito de veículos intenso, há necessidade de urgência para que os serviços sejam iniciados. O DER/SE, junto ao Governo do Estado, está empenhado em agilizar isso e permitir a liberação do tráfego na rodovia com mais brevidade possível”, disse o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves.

Para o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, essa importante medida traz não apenas alívio para os motoristas e ciclistas que transitam pela região, mas também a promessa de maior segurança e conforto no tráfego. “A assinatura desta ordem de serviço é um marco importante. O bem-estar de todos os usuários são prioridades, e esta ação demonstra o compromisso do governador Fábio Mitidieri por entender a necessidade urgente e autorizar o processo de contratação direta”, afirmou.

A expectativa é de que as obras sejam iniciadas em breve, seguindo um cronograma bem definido para minimizar o impacto no tráfego e concluir os trabalhos no menor tempo possível. A intervenção representa um investimento na ordem de R$ 2.300.000,00. Segundo Luiz Roberto, a perspectiva é que os serviços especificamente de recuperação dos pavimentos sejam concluídos em até 30 dias, para que o trânsito seja liberado à população.

“Até lá, a rodovia segue parcialmente interditada, com desvio através da Rodovia dos Náufragos devidamente sinalizada e com orientação de trânsito pelo BPRv. Durante esse período de obra, é importante que os motoristas estejam atentos às sinalizações e sigam as orientações dos profissionais responsáveis pelo controle do tráfego”, avisou o secretário da Sedurbi.

Acesso

O acesso até as imediações do Condomínio Morada da Praia, vindo da cidade, pode ser feito pela respectiva rodovia. No entanto, no sentido contrário, para chegar ao condomínio Portal das Águas e ao bar e restaurante Ibisco, o condutor deve seguir pela Avenida Melício Machado em direção à Rodovia dos Náufragos até a rótula da Inácio Barbosa, nas proximidades do Mosqueiro ou da afluência ao Condomínio Praias do Sul.

Foto: Marcos Rodrigues/ Sedurbi