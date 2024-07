Assistência Social de Neópolis alerta aos usuários do Bolsa Família sobre o Cadastro

Os cidadãos neopolitanos que forem beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família devem ficar atentos à atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico). O procedimento, que deve ser realizado a cada dois anos é importante para a manutenção do benefício, sendo que a ausência dessa atualização acarreta no descadastramento do usuário.

O coordenador do CadÚnico em Neópolis, Clecio Lira, lembra que hoje há 5.468 famílias inseridas no cadastro em Neópolis, onde dessas, 3.482 são beneficiárias do Bolsa Família, sendo que todas elas devem passar pela atualização. “Todo beneficiário do Bolsa Família deve estar atento ao prazo de atualização de seu cadastro que é a cada dois anos e comparecer ao setor do CRAS com todas as documentações necessárias”, detalha.

Para realizar o procedimento, o beneficiário deve comparecer ao setor do CRAS na sede do município, que fica localizado na Avenida Sebastião Campos de Jesus Lima, munido dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência e declaração escolar (para os menores de 18 anos). Vale lembrar que deve ser levada a xerox dos mesmos documentos de todos os moradores da residência.

Lira frisa que o CadÚnico serve para outros benefícios sociais além do Bolsa Família, como Tarifa Social de energia elétrica, Tarifa Social – Deso, Carteira do Idoso, Passe Livre, ID Jovem, Criança Feliz, BPC – Loas, Mão Amiga, Aluguel Social, Minha Casa Minha Vida e isenção de taxa para concursos públicos. “Quando o beneficiário não realiza a atualização, ocorre o bloqueio ou o cancelamento do benefício e o cadastro poderá ser excluído”, completa o coordenador.

