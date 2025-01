Assistência Social e INSS fazem plantão  para beneficiários do BPC

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, em parceria com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realiza semanalmente um plantão social direcionado às pessoas que tenham dúvidas ou pendências referentes ao Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas). O plantão acontece das 14 h às 17 h, na Diretoria de Gestão Social e Habitação, localizada na avenida Augusto Maynard, nº 189, bairro São José, a partir de encaminhamentos das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Basta procurar a unidade da região em que reside e solicitar agendamento para o BPC.

A gerente do BPC da Diretoria de Gestão Social e Habitação, Talita Santos, destaca que o plantão social é fundamental para atender a demanda de uma parcela da sociedade carente de informação e com dificuldade para manusear o próprio sistema do INSS. Aproximadamente, 40 atendimentos por mês são realizados pelos plantões.

“Essa demanda foi crescendo significativamente nos CRAS, por isso, resolvemos criar a gerência do BPC e redesenhar o modelo de como a gente poderia fazer para atender esse público. Começamos a fazer um trabalho de agendamento, atendendo as pessoas para orientar sobre recursos, exigências, documentações, solicitação de recurso e critérios de renda. A partir destas demandas que chegavam para nós, foi identificada uma necessidade de formar a parceria com o INSS. A gente atende além das demandas do BPC, outras situações como direitos previdenciários. É importante ressaltar que garantir direitos à população mais vulnerável é um dos papéis da assistência social”, afirmou.

O assessor técnico especializado da coordenação da gestão de pessoas da superintendência regional do INSS no Nordeste, Márcio Cardoso Lima, pontua que todas as solicitações que chegam ao plantão são solucionadas. “Quando a solicitação é referente ao BPC para pessoa com deficiência, ela já sai daqui com os agendamentos da perícia médica e da avaliação social. A equipe faz o acompanhamento e lembra ao beneficiário da data de quando o recurso será concedido. Em casos quando não é reconhecido o direito, a gente também esclarece o porquê. É importante para a pessoa que for dar entrada no BPC, estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, mas caso não esteja, aqui temos uma pessoa que também faz essa atualização”, detalhou Márcio.

O beneficiário, Dorgival de Jesus Santos, de 59 anos, conta que através do atendimento da equipe do plantão social, ele conseguiu o BPC, "Por causa do problema de saúde que tenho na perna, eu fiquei impossibilitado de trabalhar. Minha vida mudou para melhor desde o momento que eu compareci aqui. Já faz três anos que recebo o BPC, primeiro eu fui ao CRAS do bairro onde moro e agendaram para que eu fosse atendido aqui. Hoje vim trazer um relatório médico para eu possa continuar recebendo o BPC, sou muito grato pelo cuidado que todos têm comigo", destacou.

Em Aracaju, cerca de 29 mil pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência, recebem o BPC benefício no valor de um salário-mínimo mensal ao idoso – com idade igual ou superior a 65 anos – ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social