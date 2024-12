Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe celebra 25 anos com sessão na Alese

Com 25 anos prestando serviço de assistência e de defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual, a Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise) comemora a data com sessão solene na Assembleia Legislativa de Sergipe, próxima segunda-feira, dia 16, às 15 horas.

A iniciativa conta com apoio do deputado estadual Paulo Júnior (PV), contará com a participação de representantes da sociedade civil e abordará políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência. O parlamentar pontuou a importância da iniciativa e da data nacional em comemoração à pessoa com deficiência, 13 de dezembro, afirmando que poderes legislativo e executivo devem atuar juntos por políticas públicas de inclusão.

Paulo Júnior destacou, ainda, lei de número 9411/2023, de sua autoria, que estabelece a emissão gratuita de certidões de nascimento, casamento e óbito em braille. A lei foi aprovada em 2023 e sancionada. “Nosso mandato está a serviço da sociedade e da inclusão. Sou parceiro da Adevise e busco ampliar políticas de inclusão para as pessoas com deficiência. O debate de segunda, dia 16, é necessário para que sociedade e políticos passem a entender melhor as demandas dessa população”, disse.

Adriano da Rocha, presidente da Associação, reforçou o convite. “É um momento importante para nós que fazemos a Adevise para celebrarmos a data e as conquistas das pessoas com deficiência. Conto com a presença de todos”.

Fonte e foto assessoria