Associação “É De Sergipe” realiza mais uma edição do “Café de Negócios” no dia 25

O primeiro “Café de Negócios” de 2025 da associação “É De Sergipe” será realizado no próximo dia 25 de fevereiro (terça-feira) na Hunterh Executives. O evento é voltado para empresários e empreendedores associados ou não ao É De Sergipe e possui o objetivo de promover um networking de qualidade entre pessoas com mentes criativas e dispostas a fazer bons negócios em uma manhã repleta de conversas animadas, troca de ideias e possíveis colaborações entre empresas sergipanas. Além, é claro de desfrutar de um delicioso café da manhã enquanto ouve histórias inspiradoras de líderes que superaram desafios e alcançaram grandes objetivos.

A inscrição para o evento custa R$ 40 por pessoa e pode ser feita através do site Sympla. A Hunterh Executives fica localizada na Rua Capitão Tenente Edivaldo Lima Santos , 333, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Link para inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-de-negocios-e-de-sergipe-fevereiro-2025/2829883?referrer=linktr.ee

Sobre o “É de Sergipe”

A Associação É de Sergipe é uma iniciativa que tem ganhado destaque no cenário empreendedor do estado. O objetivo do movimento é criar conexões e fortalecer o networking entre as empresas sergipanas, para fomentar o empreendedorismo local e oportunidades para aqueles que são do próprio estado. Por meio de eventos, palestras, rodadas de negócios e outras atividades, os participantes do movimento podem ampliar sua rede de contatos, trocar experiências e conhecimentos, e identificar novas oportunidades de negócio.

