Associação Sergipana dos Empresários emite nota de apoio ao CREA-SE

A Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas – ASEOPP, associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com endereço na Rua Prof. Jugurta Feitosa Franco, 170, Bairro Coroa do Meio, vem através deste declarar apoio à NOTA PÚBLICA emitida pelo CREA-SE em defesa do exercício regular dos profissionais de engenharia e agronomia de Sergipe.

A ASEOPP entende como acertada a NOTA do CREA-SE e corrobora com a importância de que profissionais de engenharia e agronomia estejam a frente de diretoria dos órgãos que atuam nesta atividade, como é o caso das diretorias de obras e urbanismo e serviços urbanos do município.

Assim, coadunando com a manifestação do CREA-SE em defesa dos profissionais de engenharia de Sergipe, a ASEOPP vem declarar seu apoio e solicitar a Prefeita Municipal de Aracaju que sejam analisados os argumentos trazidos na Nota Publica juntamente com esta Nota de Apoio em observância ao exercício regular dos profissionais de engenharia e agronomia de Sergipe.

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DOS EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS ASEOPP