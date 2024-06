“Ataque contra Kaká era esperado”, afirma assessoria do pré-candidato

Um vídeo do ator de humor, conhecido por Tia Jack, circulou em grupos de whatsapp e logo chegou ao conhecimento da equipe do pré-candidato Kaká Andrade. Não despercebidamente, foi relatado que o material já era esperado e nomeado como uma expressão e brincadeira por parte do autor.

A tradução da assessoria foi: “Infelizmente, para constrangimento de quem encomendou o material, informamos que o ataque não promove efeito de distúrbio ou desequilibra perante Kaká, pelo contrário, se foi realmente encomendado por pessoas que estão escondidas nas sombras, com medo ou receio de debater com Kaká, é a prova de que a pré-campanha têm crescido na avaliação pública, que a população percebe o nível de alguns opositores que querem levar a disputa política para o campo dos atritos, promovendo rixas, balbúrdia, fugindo dos debates que Kaká se propõe e mostrando o quanto são vazios em apresentar propostas concretas para a população e para com o desenvolvimento de Canindé de São Francisco. Finalizamos afirmando que, até o momento, continuamos ansiosos pela resposta sobre o convite de Kaká para debater propostas. Mais ataques e fake news estão chegando contra Kaká. É a prova inconteste de que existe um pré-candidato prepara para administrar o município. É bom a população avaliar todos os pré-candidatos. Esse e outros ataques são esperados, já sabemos de onde parte os ataques e toda rede pensante foi identificada. Nada temos contra o ator. Os ataques não estão funcionando”, afirmou um dos setores da assessoria de Kaká.

Uma varredura de coleta de informação foi em busca da opinião da população que retornou afirmando que não querem ouvir ataques e sim debates e propostas dos pré-candidatos. Entendem também que os ataques não ajudam em termos de angariar a opinião pública.

Por Adeval Marques