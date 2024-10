“ATÉ QUANDO A POLÍCIA VAI ATIRAR PRIMEIRO E SÓ DEPOIS AVERIGUAR A SITUAÇÃO”, QUESTIONA LINDA BRASIL

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta terça-feira, 29, a deputada estadual Linda Brasil (Psol), líder da oposição, expressou sua profunda indignação e tristeza pela morte de Ithalo dos Santos Nascimento, um jovem de 25 anos, que foi morto por policiais do Grupamento Especial Tático de Motocicletas (GETAM), na Zona Sul de Aracaju, na noite dessa segunda-feira, 28.

Durante seu pronunciamento, Linda Brasil destacou os detalhes do caso, ressaltando que, segundo o boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que Ithalo teria simulado que iria sacar uma arma, levando um dos militares a disparar. No entanto, o Instituto de Criminalística confirmou que o que estava na cintura do jovem era apenas um celular e pedaços de plástico. “Ithalo dos Santos Nascimento, um jovem negro de 25 anos, perdeu a sua vida num claro ato de despreparo dos policiais do GETAM. Até quando a polícia vai atirar primeiro e só depois averiguar a situação? Até onde vai a banalização da vida? Este será mais um caso de violência policial que será justificado e abafado pelas autoridades?”, questionou.

A deputada também criticou a falta de investimento em inteligência e formação adequada para os policiais. “Nossa mandata vai atuar pela responsabilização dos policiais despreparados que mataram Ithalo sem a menor justificativa”, destacou.

Linda Brasil concluiu seu discurso convocando a sociedade e os demais parlamentares a se unirem na luta por justiça e por uma reforma na segurança pública. “Precisamos de um debate amplo e honesto sobre segurança pública. A vida de cada cidadão deve ser respeitada, independentemente de sua cor ou classe social”, finalizou.

Foto: Ascom

Por Marcela Prado