Atividades da Alese contribuem para a agenda de desenvolvimento de Sergipe

A Assembleia Legislativa de Sergipe tem se transformado em um ambiente voltado para o debate da agenda do desenvolvimento econômico e social do Estado.

Considerando apenas o período dos últimos dois anos, a Alese, por meio dos seus deputados e deputadas, tem promovido eventos com o objetivo de discutir questões cruciais para o avanço da sociedade sergipana, como direitos das mulheres, política educacional, atenção a pessoas com deficiência, segurança pública, transporte público, recursos hídricos e fortalecimento das prerrogativas do Legislativo.

Sessões especiais, audiências públicas, seminários e palestras, com a participação de gestores públicos, líderes empresariais, lideranças de movimentos sociais e especialistas nos mais diversos assuntos tratados nessas ocasiões, têm movimentado o plenário da Alese, demostrando o compromisso da Mesa Diretora, presidida por Jeferson Andrade (PSD), e de todos os 24 deputados estaduais com as questões que impactam a vida das pessoas.

A esse portfólio de eventos a Alese acrescentou neste ano as sessões itinerantes, concebidas para aproximar o parlamento da população do interior do Estado, fortalecer o diálogo com as comunidades e incentivar a troca de ideias que possam resultar em solução para as demandas locais e regionais. Sessões desse tipo já foram realizadas em Propriá, no Baixo São Francisco, e em Simão Dias, no centro-sul. Outras duas sessões itinerantes deverão ser realizadas no segundo semestre.

“Cidadania e desenvolvimento é o nosso lema. Esta é a casa do povo sergipano, a casa do debate democrático das ideias, a casa que faz as leis, sempre com o objetivo de melhorar a vida do nosso povo e transformar o nosso Estado em um lugar melhor para se trabalhar e viver”, resume Jeferson Andrade.

Fonte: Agência Alese