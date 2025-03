Ato de filiação de Samuel Carvalho ao MDB acontece nesta quinta-feira

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, oficializará sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta quinta-feira (20), às 18h, em cerimônia realizada no Colégio Didático, localizado na Avenida Prefeito Fausto Góes Leite, número 116, bairro Fernando Collor.

O ato reunirá diversas lideranças políticas a nível municipal, estadual e nacional, e conta com a expectativa da participação do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do governador Fábio Mitidieri, do senador Alessandro Vieira, dentre outras autoridades.

Com a mudança partidária, Samuel passará a fazer parte de um dos partidos políticos mais importantes do Brasil, que conta com mais de dois milhões de filiados. O MDB também acumula marcos relevantes, como ter sido a sigla que mais elegeu prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas eleições municipais de 2020, e, em 2024, ter conquistado 853 prefeituras, se classificando como o segundo partido que mais elegeu prefeitos.

Texto e foto Fernanda Santiago