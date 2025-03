ATO DO PE LANÇA O VEREADOR CAMILO DANIEL COMO O PRÉ-CANDIDATO A PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL

O vereador Camilo Daniel (PT) foi lançado nesta sexta-feira (21), em plenária na sede estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe, como pré-candidato à presidência do Diretório Municipal de Aracaju. O evento contou com diversas lideranças petistas de Sergipe e do futuro presidente nacional do PT, Edinho Silva.

O senador Rogério Carvalho, o Deputado Federal João Daniel, o atual presidente do diretório Jeferson Lima e a professora Ana Lúcia reforçaram a importância de eleger Camilo Daniel para a presidência do PT Aracaju.

Camilo fez uma análise do cenário atual em Aracaju e acredita que sua pré-candidatura pode fortalecer a atuação do PT na cidade de Aracaju. “2025 é um ano estratégico e nós temos uma missão. Nós vamos chegar firme para a eleição do PT e nós vamos fortalecer e reoxigenar ainda mais esse partido”.

Sobre Camilo Daniel

Camilo Daniel é filho de assentados da reforma agrária, cresceu nas trincheiras de luta do Movimento Sem Terra(MST). Estudou no Colégio Municipal Presidente Vargas e na Escola Estadual Dom Luciano, onde militou no movimento estudantil.

É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe- UFS e mestre em Desenvolvimento Territorial pela Universidade Estadual Paulista – Unesp.

É vereador por Aracaju e atua em defesa dos direitos dos trabalhadores, do direito à moradia através dos movimentos populares, da alimentação saudável, da agricultura urbana, da educação pública, da soberania e segurança alimentar.

Texto: João Paulo Freire

Foto: Luiz Fernando