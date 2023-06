Ato pelo Piso da Enfermagem no município de Barra dos Coqueiros tem indicativo de paralisação das atividades

Servidores públicos da área da saúde no município Barra dos Coqueiros estão insatisfeitos com a gestão municipal e por isso o Sindbarra (Sindicato de Servidores Públicos da Barra dos Coqueiros), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), organiza uma manifestação na manhã da próxima segunda-feira, dia 19 de junho, a partir das 8h da manhã, em frente ao prédio da Prefeitura.

Segundo Anacharla Simões, presidenta do Sindbarra, os servidores lutam pelo pagamento do Piso Salarial da Enfermagem para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; pela jornada de 30 horas; além de condições dignas de trabalho, pois faltam materiais e equipamentos.

Anacharla conta que o ato é uma forma de pressionar a gestão com indicativo de greve por tempo indeterminado, pois a negociação com o gestor começou em 2021, mas só avançou a partir de outubro de 2022.

Na última terça-feira, dia 13 de junho, o Sindbarra se reuniu com o procurador do Conselho de Enfermagem, o Jurídico da Prefeitura, o secretário Adjunto e o secretário titular da Saúde, o secretário de Finanças e o prefeito para discutir o valor atual da Folha de Pagamento da Saúde na Barra dos Coqueiros e quanto será preciso complementar para honrar o pagamento do Piso da Enfermagem retroativo a 19 de maio.

“Estamos aguardando a resposta do prefeito e escolhemos a data de 19 de junho para fazer a nossa manifestação porque é o dia de início dos festejos juninos na Barra dos Coqueiros. Vamos paralisar a saúde e mostrar que temos força e estamos organizados. Pedimos o apoio da população e dos trabalhadores comparecendo ao protesto”, declarou a presidenta do Sindbarra, Anacharla Simões.

O Sindbarra ainda luta pela atualização do Plano de Cargos e Salários para todos e o pagamento do Piso da Enfermagem, Odontólogos, Magistério e Engenheiros. “Vamos fazer a paralisação, mas estamos cientes que a atual gestão não vai permitir a greve, uma vez que a gestão está sensível à nossa reivindicação e consciente do direito conquistado pelos trabalhadores da Enfermagem”, declarou Anacharla.

Por Iracema Corso