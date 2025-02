ATO POLÍTICO DE JEFERSON ANDRADE ACELERA PROJETO DE REELEIÇÃO DE FÁBIO MITIDIERI

Era pra ser apenas um evento social celebrando a posse da nova Mesa Diretora da Alese e o início do novo biênio da atual legislatura. Mas a confraternização social que se realizou nessa sexta (7/2), na residência do deputado Jeferson Andrade no município de Nossa Senhora de Lourdes, acabou se transformando em um fato politico marcante e definidor de novos projetos da base aliada do governo.

Quase mil pessoas presentes e centenas de lideranças partidárias juntas praticamente anteciparam o calendário político de 2026.

Em primeiro lugar por que as manifestações públicas de todos os líderes confirmaram a boa gestão do governador Fábio Mitidieri, defenderam a unidade absoluta do grupo e avançaram em algumas conjecturas políticas como a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade, como pré-candidato a vice-governador na chapa de Fábio Mitidieri, também pré-candidato a governador do estado em 2026.

No campo majoritário as considerações dos aliados estenderam referências à indicação do ex-deputado André Moura (UB) para uma das vagas ao senado e à reeleição do atual senador Alessandro Vieira (MDB).

Todas as agremiações partidárias que integram a base aliada seriam altamente prestigiadas de forma a reeleger seus atuais representes na Assembleia Estadual e no Congresso Nacional, bem como para ampliar seus espaços de ação política nas gestões públicas.

Vice governador

O deputado Cristiano Cavalcante (UNIÃO BRASIL), líder do governo na Alese, disse em seu discurso que o presidente da Casa, deputado Jeferson Andrade, é o nome certo para integrar a chapa eleitoral do governador Fábio Mitidieri, em 2026, como candidato a vice-governador do estado.

“Sem o apoio, a competência e a integridade pessoal do presidente Jeferson Andrade nós deputados não conseguiríamos fazer o grande trabalho que estamos fazendo na Alese, em defesa do interesse público e em apoio às políticas públicas do governador Fábio Mitidieri. Tudo isso está fazendo Sergipe crescer. Para esse trabalho continuar e melhorar ainda mais precisamos reeleger Fábio, agora tendo ao seu lado como vice-governador o nosso colega deputado Jeferson Andrade” – declarou o deputado Cristiano Cavalcante.

Apoio do colegiado

Dezenas de oradores que se seguiram à fala do deputado do União Brasil confirmaram suas palavras e apoiaram suas ideias de composição e ajustamento dos novos projetos político-eleitorais da base aliada.

O governador Fábio Mitidieri elogiou e agradeceu muito ao deputado Jeferson Andrade – e aos deputados – pelos serviços prestados em defesa dos programas e projetos governamentais que estão em curso.

“Juntos vamos continuar fazendo muito mais”

Em seguida enfatizou que o ano eleitoral de 2026 já começou, sugeriu que todos os aliados fossem às ruas defender a obra do governo, ouvir ainda mais o povo, aprimorar as ações governamentais em defesa do interesse público e também deflagrar imediatamente o processo sucessório do ano que vem.

“Temos o que mostrar e temos muito mais a fazer. Vamos à luta. Quem não sai na frente, quem não luta pelo que acredita e quem não não se dedica plenamente à causa do povo não vence eleições. Nós amamos Sergipe, nosso Sergipe precisa de nós e por isso vamos acelerar nosso trabalho e, sempre juntos, vamos fazer muito mais por nosso povo, nossa gente. Vamos vencer ”.

Jeferson agradece

O deputado Jeferson Andrade agradeceu a presença e o apoio de todos à confraternização social, reiterou que confia plenamente na capacidade de liderança e na competência do governador Fábio Mitidieri.

“Fábio realiza uma obra de governo digna do reconhecimento de todos os sergipanos. A qualidade dos serviços públicos melhorou na saúde, na educação, transporte, na cultura, turismo e o nosso desenvolvimento econômico e social é uma nova realidade. Para avançarmos ainda mais precisamos do governador Fábio reeleito, em 2026.

Por isso vamos seguir juntos.

O governador Fábio merece um novo mandato e os sergipanos precisam dessa sua grande competência política e administrativa. Vamos em frente, amigos. Obrigado a todos, Acelera Sergipe” – concluiu o deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa.