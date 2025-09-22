Atos contra Anistia e PEC da Bandidagem mudam realidade política do Brasil

Em Aracaju, na Praia da Cinelândia, e em todas as capitais do País, a população ocupou as ruas no último domingo, dia 21 de setembro, para manifestar o seu repúdio contra a PEC da Bandidagem e contra a votação de urgência para a PEC da Anistia que visa livrar da cadeia o ex-presidente Bolsonaro e demais condenados pelo STF. Os protestos transformaram a realidade política do Brasil.

Muito importante, na luta em defesa da democracia, foram as apresentações culturais nesta data histórica que contou com o show do Descidão dos Quilombolas, Lucas Campelo, Nino Karvan, Joésia Ramos, Samba do Arnesto, NG Lampião da Rima, Patrícia Polayne, Lari Lima, Márcio de Dona Litinha (Naurea), Betinho Caixa Dagua, Kelvin Farias, Thais Voice, Yanka Belizario, Anne Bê e Casaca de Couro.

Em cada estado brasileiro, milhares de pessoas ocuparam as ruas para dizer aos políticos que a população brasileira não aceita a impunidade aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Todos os protestos expressaram a repulsa da população contra a anistia e contra a PEC da Bandidagem.

“Anistia a golpista para golpista é um estímulo para acontecer o que houve em 1964 quando os assassinos foram anistiados e agora tentaram dar outro golpe. Lugar de golpista é na cadeia, sem anistia. E também vamos denunciar todos os deputados que votaram na PEC da Malandragem, conhecida também como PEC da Blindagem. E os companheiros do PT precisam se explicar”, declarou o professor Rubens Marques, dirigente da CUT/SE e do SINTESE.

Durante os protestos foram lembrados e vaiados os 7 deputados federais de Sergipe, Yandra Moura e Rodrigo Valadares (União Brasil), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago de Joaldo (PP), Delegada Katarina e Fábio Reis (PSD) e Ícaro de Valmir (PL) que votaram a favor do requerimento de urgência ao Projeto de Lei da Anistia na madrugada de 17 de setembro, na Câmara de Deputados Federais, em Brasília.

Não foram esquecidos os deputados federais Thiago de Joaldo (PP), Rodrigo Valadares (União Brasil) e Gustinho Ribeiro (Republicanos) que votaram a favor da PEC da Blindagem, também conhecida como PEC da Bandidagem ou PEC da Impunidade por blindar políticos de ações criminais.

O presidente da CUT-SE, Roberto Silva, alertou que a impunidade aos golpistas não faz bem à democracia brasileira.

“Defendemos punição para aqueles que atentaram contra a democracia, contra a vida, pois não tenho dúvida de que se esses criminosos tivessem sucesso, o plano não ia acabar com o assassinato do presidente Lula e com o assassinato do ministro Alexandre Moraes do STF, muitos de nós, militantes, que lutam em defesa da moradia, em defesa da terra e de direitos seríamos exterminados. São criminosos que precisam estar presos. Por isso, a luta contra a anistia, por isso dizemos não a esta PEC da Bandidagem que ‘passa pano’ naqueles deputados e senadores que cometem crimes”, declarou Roberto Silva.

O ato foi construído por lideranças populares, o movimento sindical, os movimentos e coletivos sociais.

Durante a manifestação, o presidente da CUT/SE convidou todos, todas e todes para a Plenária que acontece na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro, às 9h, na sede da CUT, em Aracaju: “a luta não para aqui companheiros e companheiras. Precisamos organizar os próximos passos da luta contra a anistia aos criminosos, contra a PEC da Bandidagem, a luta contra a reforma administrativa, que é outra ofensiva em curso no Congresso Nacional, uma reforma que destrói e privatiza o serviço público, por isso nós precisamos fazer a luta e a resistência”.

Texto e foto Iracema Corso