Atos de rua consolidam receptividade a Luiz Roberto e Fabiano

A interação direta com a população, nos mais variados bairros de Aracaju, sinalizando a conexão com o perfil, as propostas e projetos apresentados pelos candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, que participaram de uma caminhada no bairro Santa Maria e de uma carreata entre os bairros Santos Dumont e Dom Luciano, durante a manhã e tarde deste sábado, 14.

“Quem conheceu essa realidade aqui sabe o que esses moradores sofreram. Quando chovia, a lama entrava nas casas, era muito transtorno e prejuízo. Hoje essa realidade mudou. Ao todo, já foram mais de 200 quilômetros de pavimentação em toda a região do Santa Maria. E isso não é só asfalto e esgoto, é saúde, é dignidade, é cidadania”, relembrou o candidato Luiz Roberto, ao percorrer as ruas do residencial São Lucas, localidade que recebeu drenagem e pavimentação de todas as suas ruas pela administração municipal.

Luiz Roberto também lembrou que, já no próximo dia 27 de setembro, serão entregues 800 casas do residencial Irmã Dulce, nas Mangabeiras, 17 de Março, enfatizando o compromisso da atual gestão. “Isso, além dessa obra magnífica de urbanização e saneamento integrado do Paraíso do Sul, aqui ao lado, que faz parte do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, mostra a seriedade e compromisso com os moradores. Mas ainda teremos pela frente o Recanto dos Cajueiros, o Arrozal, o Sovaco da Gata e o Jardim Recreio. Se Deus quiser, e o povo de Aracaju assim entender, nos elegendo, estaremos aqui para inaugurar”, contextualizou o candidato.

Do Sul para o Norte

No final da tarde, os candidatos promoveram uma carreata que saiu do Alto do Santos Dumont e percorreu 48 ruas passando pelos loteamentos Moema Meire e Tia Caçula, já no bairro Dom Luciano. “Toda essa paisagem transformada é fruto de um investimento superior a 5 milhões de reais em toda essa região. Vocês, moradores, conhecem. Mas toda Aracaju deveria conhecer. Aqui, também temos o exemplo de como evoluímos e o que podemos avançar ainda mais”, lembrou Luiz Roberto.

Para o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, é reconfortante receber espontaneamente o carinho das pessoas. “Sempre digo que não tenho a política como profissão e, sim, como missão. É indescritível receber esse carinho das pessoas que tiveram a vida transformada por obras e serviços fruto de gestores comprometidos. Essa é uma missão sagrada que vamos cumprir. Pra isso é que estamos aqui, humildemente, pedindo o voto de confiança. Nosso grupo já fez muito e podemos fazer muito mais”, afirmou.

Participaram dos atos a deputada federal Katarina Feitoza, o prefeito Edvaldo Nogueira, diversas candidatas e candidatos do agrupamento e correligionários, além das esposas dos candidatos Luiz Roberto e Fabiano, respectivamente, Márcia Santana e Jaqueline Lima. “Aqui, todas as mulheres são devidamente respeitadas”, concluiu Luiz Roberto.

Agenda

Neste domingo, 15, a agenda dos candidatos prevê a Grande Carreata da Zona Sul, que percorrerá diversos bairros, com a concentração a partir das 9h, na avenida São Paulo, nas imediações do parque de exposições João Cleophas.

