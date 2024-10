Atos de rua reforçam interação de Luiz Roberto e Fabiano com a população de Aracaju

Uma caminhada pelas ruas do bairro São Conrado e uma mini carreata pelas ruas do conjunto Orlando Dantas marcaram as ações de rua na campanha de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira à prefeitura da capital, nesta quarta-feira, 9 . A vibração e receptividade das pessoas demonstram a sensação de crescimento da campanha junto aos aracajuanos.

“Agora é chegada a hora de buscarmos o voto daquele vizinho, daquele parente ou amigo, pois estamos diante de um período histórico para nossa capital. Ou apostamos num projeto exitoso, voltado ao crescimento da cidade e das oportunidades, ou num projeto que, num passado recente, trouxe muitos dissabores e prejuízos à população”, comparou Luiz Roberto.

Luiz Roberto mais uma vez fez questão de agradecer aos cidadãos, à sua equipe de campanha e à imprensa pelo acolhimento e confiança depositada nesse período eleitoral. “Eu sou muito grato a todas as aracajuanas e todos os aracajuanos que depositaram seu voto no nosso projeto. Vocês não terão decepções, pois vamos nos esforçar para que todos vocês tenham cada vez mais orgulho da nossa cidade. Uma Aracaju mais humana, produtiva e sustentável”, destacou o candidato ao agradecer pela votação que os levou ao segundo turno.

O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, contextualizou lembrando dos resultados da gestão, considerada referência em qualidade administrativa, com mais de um bilhão em obras nas diversas regiões da cidade, e vocacionada ao desenvolvimento.

“Temos um plano elaborado a partir de um diagnóstico do que era positivo e do que precisa melhorar. Reunimos os mais renomados técnicos para desenvolver esse planejamento que vai alavancar nosso futuro. Para isso, precisamos de gestores experientes e competentes, com resultados já comprovados. E nós temos esses gestores. Estamos dinamizando nossos aliados e correligionários para percorrer os recantos da cidade levando essa mensagem”, lembrou Fabiano.

Agenda

A agenda desta quinta-feira, 10, do candidato Luiz Roberto inicia com uma entrevista à Rio FM, às 7h. Na sequência, uma reunião com pastores evangélicos, às 9h. Já às 14h, ocorre a apresentação de uma carta de intenções da Sociedade de Anestesiologia e da Cooperativa de Anestesiologistas, em seguida, às 17h, uma reunião com os integrantes do Progressistas (PP), na sede do partido. Concluindo a agenda, será realizada uma mini carreata no bairro Industrial, às 18h30.

