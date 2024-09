ATRATIVOS TURÍSTICOS DE ARACAJU SÃO DESTAQUE NO FÓRUM NORTE NORDESTE DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Evento realizado até esta sexta-feira, 20, traz participantes de vários estados à capital sergipana, sendo assim um impulsionador do turismo local

Aracaju é sede do VII Encontro do Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), evento que acontece até esta sexta-feira, 20, no Hotel Quality. Realizado pela Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), o encontro, que discute temáticas envolvendo a construção civil e habitação popular, conta com a participação massiva de pessoas de outros estados, impulsionando, desta forma, o setor turístico da capital sergipana, quando une a troca de experiências e a oportunidade de novas pessoas conhecerem as belezas, a receptividade e a organização da cidade que é o selo da qualidade de vida.

O prefeito Edvaldo Nogueira, que integrou a mesa de abertura nesta quinta-feira, 19, ao lado do governador Fábio Mitidieri, ressaltou que “a construção civil é fundamental para o desenvolvimento do país, sobretudo, das cidades, pois é nelas que a vida acontece, onde está a cultura, o lazer, a saúde, a educação e o progresso”. O prefeito também destacou a importância de trabalhar e discutir o desenvolvimento das cidades, sobretudo para garantir qualidade de vida, e também reconheceu a importância da realização de um evento deste porte na capital, a fim de movimentar o setor turístico da cidade e colocar Aracaju, cada vez mais, na rota nacional de destinos turísticos.

“Sejam todos bem-vindos à nossa cidade. Sei que serão dois dias de discussões intensas, em que temas primordiais serão colocados no centro dos debates para que cidades e estados se desenvolvam através da força da construção, mas aproveito para convidá-los a conhecer a nossa cidade. Desfrutem desta capital linda, com uma cultura encantadora, com belezas naturais deslumbrantes e foi erguida pelas mãos de um povo acolhedor. Nossa cidade os recebe de braços abertos”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, também reforça que esse é um excelente momento para mostrar o potencial de Aracaju e fomentar ainda mais o turismo. “Esse é mais um grande evento que conta com a participação do prefeito Edvaldo Nogueira no painel e coloca nossa cidade em destaque. Para a área do turismo esse encontro com certeza agrega para a movimentação de pessoas de fora, e faz com que quem vem de outros estados retorne mais vezes e divulgue a capital”, afirmou.

O presidente do FINNIC, Marcos Holanda, enfatizou que o Fórum Norte Nordeste é um diferencial para o mercado, já que coloca duas regiões do Brasil que, por muitos anos, foram deixadas de lado, sem interesse de grandes investimentos. Com o evento, o FINNIC coloca essas localidades em um novo patamar, e ter Aracaju como sede do VII encontro mostra o potencial da capital.

“Estou muito feliz com esse evento sediado aqui em Aracaju, é o maior evento da indústria da construção civil que Sergipe já recebeu. Aracaju é uma delícia, fui super bem recebido e não tenho dúvidas de que o desenvolvimento da cidade tende só a crescer. Quem vem para a cidade fica encantado”, disse o presidente.

Aprovação dos participantes

Quem veio de fora para participar do evento e trocar conhecimentos sobre a área da construção civil e imobiliária se deparou com a riqueza cultural, beleza e organização de Aracaju. Participantes de diferentes estados elogiaram a capital e ficaram contentes em estar na cidade para o evento, justamente por poder também aproveitar os pontos turísticos da cidade.

Esse foi o caso de Marcos Vinicius Ferreira, gerente de clientes e negócios da Caixa Econômica Federal de Fortaleza (CE). O cearense veio ao Fórum para entender quais são as novidades para o mercado, e relatou ter ficado encantado com Aracaju. É a primeira vez do gerente na cidade e ele certifica que voltará mais vezes.

“Eu pretendo conhecer mais a cidade nos próximos dias, até o momento eu pude ver que a cidade é bem limpa, tranquila e bastante organizada. Passei pela Orla e fiquei maravilhado, é realmente muito bonita, a impressão que nos passa é de ser uma cidade tranquila de se viver”, comentou.

Um dos palestrantes do evento, o sócio-diretor do grupo VMV e diretor de marketing do FINNIC, Vinícius Marques, está pela terceira vez em Aracaju e afirmou ser um destino cativante e surpreendente. Ele reconhece a capital como uma propulsora para a economia do país.

“Com esse encontro você passa também a conhecer um pouco da cultura, desde a gastronomia, música e até a parte turística do local que enriquece o evento. No caso de Aracaju, eu vejo um potencial muito grande, aqui existe um mercado maduro e avançado que nos conquista, e além de tudo isso é um excelente destino de viagens, já vim três vezes e pretendo continuar vindo mais, é um local que sempre vale a pena voltar”, argumentou Vinícius.

O presidente do Crea Ceará, Fernando Galiza, está na cidade pela segunda vez e acredita que o evento foi uma excelente oportunidade para voltar à capital e conhecer novos pontos turísticos. “A cidade está de parabéns, Aracaju vai contribuir bastante com o evento e poder estar aqui para aprimorar a área do meu trabalho e ainda poder passear em um local que a gente se sente seguro é uma experiência incrível que essa cidade proporciona para a gente”, ressaltou.

Fórum

O FNNIC é realizado em parceria com a ASEOPP e recebe apoio da Gelateria Moderna, Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, Celi Mall Decor, LightWall, NC Grupo Empresarial, Viana e Moura Construções, Fórum Empresarial de Sergipe, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe – CREA/SE, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, VMV Real Estate Consulting, Desenvolve-SE – Agência Sergipana de Desenvolvimento e Governo de Sergipe.

O VII Encontro é patrocinado pela Arielle Revestimentos Cerâmicos, Bispo Celestino Alvares – Sociedade de Advogados, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE, Bravo Brasil, B. Side Investimentos, Movimento+ (através das empresas Konstroi, IzySofty, Z² APP e Agilean), One, Mutante – Comunicação Inteligente, Construtora Celi, SEBRAE, Banese, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

Foto Ana Licia Menezes

Por Lucas Silva