Atropelamentos de animais também são problema de segurança no trânsito

A deputada estadual Kitty Lima utilizou o grande expediente desta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa de Sergipe para alertar sobre os riscos que animais soltos representam nas vias públicas, especialmente durante a campanha Maio Amarelo, que trata da segurança no trânsito.

Kitty citou o caso de um gato atropelado na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro — registrado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais — e criticou a ausência de políticas públicas municipais para conter esse tipo de situação. Também mencionou a circulação de carroças em rodovias de municípios como Ribeirópolis.

“Eu freio para animais. E esse deveria ser o lema de todos os motoristas”, declarou. “Os atropelamentos de animais também fazem parte do problema da insegurança no trânsito. Os municípios precisam cumprir as leis que já existem e estruturar ações concretas de proteção animal”, cobrou.

Kitty defendeu que os animais não sejam ignorados nas políticas de segurança viária. “De nada adianta discutir segurança nas rodovias sem falar da responsabilidade de manter esses animais longe do risco”, concluiu.

