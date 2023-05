Audiência pública: Alese discute valorização dos artistas sergipanos

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), por meio da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, promoveu na manhã desta segunda-feira (29), uma Audiência Pública com o tema: “A valorização dos artistas sergipanos”. Propositura de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a atividade teve como objetivo enaltecer o trabalho dos artistas regionais e contribuir na construção de Projetos de Lei voltados ao desenvolvimento da categoria.

O encontro reuniu artistas de vários segmentos: Literaturas gerais e cordel; poetas; sanfoneiros; cantores; atrizes e também representantes do audiovisual. “A Alese é a casa do povo. Por isso, essa discussão tem que ser realizada neste espaço; todavia os artistas locais precisam ter mais reconhecimento. O foco é ouvir, entender e construir novas dinâmicas que visam a busca por soluções no fortalecimento da cultura sergipana”, destacou o deputado Georgeo Passos.

O parlamentar também citou a Lei Estadual 9117/2022 que instituiu em Sergipe o Plano Estadual de Cultura. “A legislação apresenta muitos pontos positivos na área cultural, porém é necessário tirá-la do papel. A gente trabalha para que o recurso público utilizado para o pagamento destes artistas fique aqui no estado, movimentando a economia, democratizando e valorizando os artistas locais”, enfatizou Georgeo Passos. Este ano, o parlamentar apresentou um PL que institui um percentual mínimo de recursos destinados à contratação de bandas e cantores sergipanos nas festas promovidas pelo governo do Estado.

Para o sanfoneiro, Jailson do Arcodeon, a valorização dos artistas se faz necessário. “O objetivo desta audiência pública é buscar melhorias para o segmento, como exemplo, a abertura de editais que contratem especificamente artistas sergipanos”, disse.

O poeta Pedro Bomba também compartilhou do mesmo pensamento. “É importante que este debate aconteça de forma recorrente aqui no estado, já que nossa classe precisa ser reconhecida e valorizada. Uma das proposta é um projeto que garanta a continuidade do trabalho artístico e que possam permitir a sua produção ao longo do ano”, explicou.

A busca por uma regulamentação do trabalho artístico foi destacada no encontro. “É preciso construir uma política pública estruturada e efetiva para os mais variados setores culturais”, ressaltou a cantora e atriz, Diane Veloso.

Deputados estaduais

A deputada Linda Brasil (PSOL) esteve presente na audiência pública. Para ela, a construção de Projetos de Lei devem contemplar também as condições de trabalho do profissional. “É preciso ter um olhar mais atento e sensível direcionada a este publico, sendo fundamental oferecer uma estrutura adequada na ideia de que possam desempenhar as apresentações com mais qualidade”, salientou a parlamentar.

A deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD), pontuou que: “a Alese e o governo de Sergipe tem buscado proporcionar melhorias para a classe artística, o que proporciona e fortalecimento da cultura no Estado.”

O vice-presidente da Alese, o deputado estadual Garibalde Mendonça (PDT), também participou do encontro.

Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto é presidida pela deputada Maisa Mitidieri (PSD), e tem como vice o parlamentar Neto Batalha (PP). Integram ainda esta comissão os parlamentares: Cristiano Cavalcante (União Brasil), Kaká Santos (União Brasil), Lidiane Lucena (Republicanos), Chico do Correio (PT) e Linda Brasil (PSOL).

