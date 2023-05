Audiência Pública na Assembleia Legislativa discute atuação da Embrapa e tecnologias na agricultura sergipana

‘A atuação da Embrapa e suas tecnologias para fortalecer a agricultura sergipana’, esse foi o tema central da Audiência Pública realizada na manhã desta sexta-feira (26), pela Comissão de Agricultura e do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O encontro permitiu o debate baseado no desenvolvimento de pesquisas e soluções que beneficiem a atividade local.

Também entraram na pauta as seguintes temáticas: Cadeias produtivas do milho, citros, mandioca, coco, mangaba, grãos e aquicultura; Desenvolvimento e oferta de tecnologias prontas ao produtor sergipano, contribuindo de forma efetiva para a superação de gargalos nos sistemas de produção e o Desenvolvimento sustentável no setor agrícola do Estado. Na ocasião, foi feita uma apresentação a respeito do Sistema de Pesquisa e Inovação no qual, a Embrapa possui 7.953 empregados, 2.100 pesquisadores, 43 unidades de pesquisa, 11 Centros Temáticos, 15 Centros de Produto, 17 Centros Ecorregionais, 34 portifólios de projetos: cadeias e temas estratégicos, 93 programas de melhoramento genético; Cooperação Científica (Labex EUA e Europa) e Cooperação Técnica (África e América Latina).

O presidente da Comissão de Agricultura e do Meio Ambiente, deputado Neto Batalha (PP), destacou a importância da ação em prol do fortalecimento do segmento. “Fomos procurados pela diretoria do órgão e, prontamente, recebemos todos eles e concordamos com a ideia da realização de uma Audiência Pública com o objetivo de explicar aos deputados e a sociedade civil sobre os projetos e tecnologias desenvolvidos pela Embrapa na área da agricultura. Por meio deste encontro foi possível obter esclarecimentos e tirar dúvidas para que possamos cada vez mais fazer esse elo e contribuir com o segmento local. Além disso, será levado ao governador Fábio Mitidieri a pauta com a perspectiva de somar a esta causa, contemplando toda a cadeia produtiva e as ações da Embrapa”.

Para o chefe geral da Embrapa, Marcus Cruz, apresentar as ações da instituição na Casa Legislativa, ao lado do seu corpo técnico foi bastante positivo. “Estamos muito satisfeitos em participar dessa ação tão significativa na Alese, explanando nossas ações e como podemos contribuir para a agricultura sergipana. O papel do parlamentar é fundamental em nossa atuação, já que a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária e desenvolvemos tecnologias direcionada ao segmento e eles (parlamentares) podem ser a ponte entre o que a gente vem desenvolvendo junto com os agricultores, empresários e a sociedade em prol do crescimento onde todos ganham”, afirmou.

No uso da palavra, o deputado estadual Garibalde Mendonça (PDT) celebrou a realização da Audiência Pública e fez alguns questionamentos. “Parabenizo o presidente da Comissão por este encontro e aos representantes da Embrapa pela excelente explanação dos trabalhos desenvolvidos com tantos detalhes, em várias frentes de atuação. Sou um dos mais velhos neste parlamento e confesso que não lembro de uma atividade tão rica reunindo conhecimento técnico, como também, muitas pessoas não sabem do grande trabalho que e a Embrapa faz diariamente e hoje tivemos uma grande oportunidade de ofertar informações pertinentes na área da agricultura. Acrescento ainda que podem contar com meu apoio”, salientou.

A deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) enfatizou que seu mandato segue à disposição em iniciativas deste porte. “A agricultura é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso estado. Tenho acompanhado o trabalho da Embrapa e sei da enorme contribuição da empresa com as demandas do setor em Sergipe. Enquanto membro da Comissão de Agricultura e do Meio ambiente aqui na Alese, fico feliz por espaços como esse ser utilizado para debater e ampliar o conhecimento da população quanto ao trabalhado da nossa Embrapa. Quero deixar meu mandado à disposição dos pesquisadores para poder contribuir no que for possível!”, frisou.

O deputado estadual Luizão Donatrampi (União Brasil) comentou que participar deste tipo de iniciativa traz uma grande motivação e se comprometeu em somar com as ações do órgão. “Parabenizo a todos os envolvidos em promover esta audiência, e desde já, coloco o meu mandato disponível em somar com a causa, todavia me comprometo ainda em colaborar através das minhas redes sociais para divulgar os cursos disponibilizados pela Embrapa, assim como as solicitações mais urgentes, tendo o exemplo, a obra de um espaço que irá fortalecer as pesquisas”, disse.

Fazem parte da Comissão de Agricultura e do Meio Ambiente os deputados estaduais: Neto Batalha (PP) presidente, Chico do Correio (PT) vice-presidente, Cristiano Cavalcante (União Brasil), Ibrain de Valmir (PV), Carminha Paiva (Republicanos), Garibalde Mendonça (PDT) e Luizão DonaTrampi (União Brasil). A Audiência Pública ocorreu na Sala de Comissões da Alese.

Solenidade

Em comemoração aos 50 Anos da Embrapa será promovida uma Sessão Especial na Alese no dia 12 de junho, às 16h.

Foto: Joel Luiz

Por Shis Vitória